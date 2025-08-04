Правительство Латвии ушло в отставку на фоне коррупционного скандала
Правительство Литвы уходит в отставку вслед за премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом. Об этом сообщается в официальном заявлении литовского кабмина, передаёт ТАСС.
Палуцкас объявил об отставке 19-го правительства Литвы после принятия решения о своей отставке с поста премьер-министра.
Отставка произошла на фоне громкого скандала, разгоревшегося в литовских СМИ. Палуцкаса обвинили в злоупотреблении полномочиями в интересах семейного бизнеса. Компания, связанная с главой правительства, получила льготный кредит от государственного банка развития ILTE, после чего начала активные закупки у фирмы Garnis, совладельцем которой является сам Палуцкас.
Общественное давление и политическая критика вынудили премьера добровольно уйти в отставку. Президент Литвы в ближайшее время должен начать консультации по формированию нового правительства. До этого момента кабинет министров будет исполнять обязанности в статусе временно действующего.
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