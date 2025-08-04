Правительство Латвии ушло в отставку на фоне коррупционного скандала

04 августа 2025, 13:03

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Правительство Литвы уходит в отставку вслед за премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом. Об этом сообщается в официальном заявлении литовского кабмина, передаёт ТАСС.