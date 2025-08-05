Депутат рассказал о налогообложении доходов по вкладам

05 августа 2025, 13:48

Депутат ГД Чаплин: ставка 13% действует на доходы по вкладам от 210 тыс. руб

Фото: istockphoto/Дмитрий Коростылев

С 2025 года в России вступают в силу изменения в налогообложении доходов от банковских вкладов, которые затронут миллионы граждан, имеющих сбережения в банках. Об этом сообщил ТАСС член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").





По его словам, реформа направлена на более справедливое распределение налоговой нагрузки и поддержку граждан с умеренными доходами. Необлагаемый налогом лимит останется, а для большинства вкладчиков налоговая ставка будет составлять 13%.



Налогом будут облагаться только проценты, превышающие необлагаемый лимит. На 2025 год этот лимит будет рассчитан как 1 миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ, действовавшую на первое число каждого месяца в 2024 году. В 2024 году ставка достигла 21%, что означает, что лимит составил 210 тысяч рублей. Если доход по вкладам не превышает эту сумму, налог платить не нужно. Для доходов выше лимита применяется ставка 13%, а если сумма превышает 2,4 миллиона рублей — 15%.



Также с 2025 года изменится порядок налогообложения вкладов сроком от 15 месяцев. Теперь неиспользованный лимит можно переносить на следующий год, что снизит налоговую нагрузку для вкладчиков. Например, если в 2023 году лимит использован не полностью, остаток будет учтен при расчете налога за 2024 год. Банки будут автоматически передавать данные о доходах вкладчиков в Федеральную налоговую службу, поэтому подавать декларацию не потребуется.



Не облагаются налогом вклады со ставкой до 1% годовых, эскроу-счета и доходы, полученные по наследству. Для валютных вкладов предусмотрен особый порядок: проценты конвертируются в рубли по курсу ЦБ на дату выплаты и суммируются с рублевыми доходами.

