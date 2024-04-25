Россиянам рассказали о самых простых способах разведения костра

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Сезон дач и шашлыков уже на пороге, но всегда важно помнить о правилах и мерах осторожности, особенно при разведении костра.
Прежде чем разводить костёр, необходимо выбрать для этого подходящее место. Во-первых, следует готовить шашлыки только в специальных местах, чтобы избежать получения штрафа. Во-вторых, ни в коем случае нельзя разводить огонь под нависающими ветвями деревьев и рядом с сухой травой.
Также не рекомендуется использовать бензин и большое количество средств для розжига, которые могут привести к мгновенному воспламенению. Также не следует использовать бумагу и иные мелкие предметы, которые могут вылететь из огня и поджечь находящиеся рядом предметы.
При разведении костров важно внимательно следить за детьми. Им следует заранее объяснить, на каком расстоянии от огня находить безопасно, чтобы избежать попадания искр на одежду и ожогов.
После того, как костёр прогорел, необходимо полностью его потушить, чтобы не осталось тлеющих искр. Для этого лучше использовать воду, посоветовала Общественная Служба Новостей.
Существует множество методов разведения огня на природе. Самым распространённым является «шалаш» – составление веток вертикально. Такой способ подходит как для приготовления пищи, так и для обогрева. Однако для этого понадобится много дров.
Намного проще сложить брёвна решёткой. Такой метод называется «колодцем». На таком костре очень удобно готовить мясо.
Если же дров совсем мало, подойдёт «звёздный» метод. Дрова необходимо положить в форме звезды и развести огонь в середине, на месте их стыка. Когда дрова прогорают, их следует подталкивать к центру.
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Также не рекомендуется использовать бензин и большое количество средств для розжига, которые могут привести к мгновенному воспламенению. Также не следует использовать бумагу и иные мелкие предметы, которые могут вылететь из огня и поджечь находящиеся рядом предметы.
При разведении костров важно внимательно следить за детьми. Им следует заранее объяснить, на каком расстоянии от огня находить безопасно, чтобы избежать попадания искр на одежду и ожогов.
После того, как костёр прогорел, необходимо полностью его потушить, чтобы не осталось тлеющих искр. Для этого лучше использовать воду, посоветовала Общественная Служба Новостей.
Существует множество методов разведения огня на природе. Самым распространённым является «шалаш» – составление веток вертикально. Такой способ подходит как для приготовления пищи, так и для обогрева. Однако для этого понадобится много дров.
Намного проще сложить брёвна решёткой. Такой метод называется «колодцем». На таком костре очень удобно готовить мясо.
Если же дров совсем мало, подойдёт «звёздный» метод. Дрова необходимо положить в форме звезды и развести огонь в середине, на месте их стыка. Когда дрова прогорают, их следует подталкивать к центру.
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Анастасия Чинкова