Стало известно, куда россияне отправятся отдыхать на майские праздники

Фото: iStock/inewsistock
Впереди россиян ждут длинные майские праздники: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. В связи с этим, многие граждане решили отправиться в путешествия по стране.
Лидером среди направлений для туризма в майские праздники стал Краснодарский край. Следом за ним идут кавказские минеральные воды, в частности, Кисловодск, рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
Третье и четвёртое место заняли Москва и Санкт-Петербург. А завершают пятёрку лидеров сразу два региона – Подмосковье и Крым.
По словам Ромашкина, цены в этом году выросли. В среднем рост цен на отели и авиаперелёты составил порядка 15%.
Читайте также:
Названы самые популярные подмосковные города для путешествий на майские праздники
Турэксперт Барзыкин назвал самые популярные направления отдыха на майские
Россияне начали активно интересоваться летним отпуском в Европе
Третье и четвёртое место заняли Москва и Санкт-Петербург. А завершают пятёрку лидеров сразу два региона – Подмосковье и Крым.
По словам Ромашкина, цены в этом году выросли. В среднем рост цен на отели и авиаперелёты составил порядка 15%.
Читайте также:
Названы самые популярные подмосковные города для путешествий на майские праздники
Турэксперт Барзыкин назвал самые популярные направления отдыха на майские
Россияне начали активно интересоваться летним отпуском в Европе
Анастасия Чинкова