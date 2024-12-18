Россиянам рассказали, в каких подъездах опасно ставить ёлки

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До главного зимнего праздника осталось совсем немного. Чтобы создать настроение, люди начинают украшать не только собственные квартиры, но и общедомовую территорию.
Председатель Ассоциации многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко в беседе с «Радио 1» заявила, что вопрос украшения подъездов существенный и актуальный.
Она добавила, что также нельзя забывать о требованиях и нормах противопожарной безопасности в домах, ведь даже елки можно ставить не во всех подъездах.
По ее словам, проводить специальное собрание для украшения дома нет необходимости, однако узнать мнение соседей и управляющей кампании нужно.
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«Мнения у наших жителей самые разные. Общее имущество многоквартирного дома, любую его эксплуатацию нужно обсуждать со своими соседями и с управляющей организацией, которая несет ответственность за безопасное проживание граждан», — сказала эксперт.
Она добавила, что также нельзя забывать о требованиях и нормах противопожарной безопасности в домах, ведь даже елки можно ставить не во всех подъездах.
«Нельзя захламлять пути эвакуации, а ведь все, что связано с подъездом и с лестничными холлами, — пути эвакуации. Также нужно обсудить, какую елку ставить, есть ли пространство для нее, нет ли рядом электрощитовых точек. Чтобы установить елку потребуется сертификат пожарной безопасности, где будет прописана горючесть изделия, дымообразование, токсичность. Это все имеет свои степени оценки», — объяснила Тыщенко.
По ее словам, проводить специальное собрание для украшения дома нет необходимости, однако узнать мнение соседей и управляющей кампании нужно.
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Анастасия Бондарева