Жителям Подмосковья рассказали, кому можно кататься на снегоходах и квадроциклах

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Любители активного отдыха открыли в Подмосковье сезон катания на снегоходах и квадроциклах. Однако поклонникам быстрой езды стоит помнить важные правила, которые помогают сохранить здоровье, а иногда и жизнь, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Для управления квадроциклом необходимо получить удостоверение тракториста-машиниста категории А1. Владельцы водительских удостоверений категорий А или B1MS могут управлять квадроциклом, если его мощность превышает 50 кубических сантиметров. При наличии удостоверения категорий B, C, D или B1AS нужно иметь при себе договор аренды техники от владельца или прокатчика», – отметили в пресс-службе.Договор должен содержать условие о временной передаче гражданину в управление самоходной машины. Помимо этого, водитель должен пройти инструктаж по управлению квадроциклом.
Кроме того, чтобы управлять снегоходом, необходимо зарегистрировать его в Гостехнадзоре и получить свидетельство о прохождении техосмотра.
«Для безопасности перед началом зимнего сезона рекомендуется также пройти обучение. Это поможет избежать аварийных ситуаций и получить удовольствие от катания. Кроме того, стоит помнить о соблюдении скоростного режима и требований к экипировке. Безопасность на заснеженных трассах – залог успешного и приятного отдыха», – заверили в ведомстве.По данным Минэкологии региона, в уходящем году в Подмосковье было зарегистрировано более 8,2 тыс. единиц внедорожной техники. Только за прошедшую неделю в области было совершено 826 регистрационных действий, проведено 1187 техосмотров, выдано или заменено 696 удостоверений тракториста-машиниста.
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Лора Луганская