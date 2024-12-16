Новогодний корпоратив 2024-2025: Топ-5 идей, как рассчитать стоимость в Подмосковье

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Новогодний корпоратив — это отличная возможность для сотрудников отпраздновать завершение года, укрепить командный дух и просто хорошо провести время. Сколько будет стоить новогодний корпоратив в загородном доме и на площадке под ключ читайте в материале «Радио 1».
В преддверии череды новогодних праздников специалисты онлайн-платформы Авито подсчитали сколько в среднем обойдется проведение корпоративных мероприятий в разных регионах страны. Цены на организацию корпоратива в арендованном помещении или съемном доме могут варьироваться в зависимости от множества факторов.
Так с учетом затрат на аренду помещений, оформление и развлекательную программу, организация новогоднего корпоратива в загородном доме обойдется в среднем в 38 300 рублей по стране. В то же время, проведение корпоратива на арендованной площадке будет стоить примерно 34 500 рублей.
Сколько стоит организация корпоратива в Подмосковье
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Авито Услуги посчитали стоимость празднования новогоднего корпоратива при аренде различных локаций и с учетом заказа услуги организации мероприятия. В случае аренды дома в расчет брались объекты площадью более 150 квадратных метров для комфортного размещения гостей, а также с разрешением проводить шумные вечеринки.
Сколько стоит корпоратив в частном доме в Подмосковье
Аренда аренды загородного дома для корпоратива жителям Подмосковья обойдётся в среднем в 22 500 рублей в сутки. При аренде помещения в дали от города стоит учесть дополнительные расходы на доставку людей до места проведения мероприятия.
Сколько стоит корпоратив в банкетном зале в Подмосковье
Фото: iStock/maxcam2008
При бронировании лофта, банкетного зала или другую аналогичную локацию, цена в среднем составит 1 500 рублей в час. Таким образом, аренда места для праздника (на восемь часов) составит 12 000 рублей. Согласно данным Авито Услуг, в течение последнего года спрос на такие площадки увеличился на 48%. Кроме того, россияне все чаще выбирают услуги по организации корпоративов под ключ — интерес к этой опции возрос на 17% по сравнению с предыдущим годом.
Какая цена на услуги деда Мороза и Снегурочки в Московской области
Фото: iStock/Eshma
Услуги Деда Мороза и Снегурочки остаются неотъемлемой частью новогодних праздников. В этом году спрос на них вырос на 31%, а за последний месяц, перед корпоративами, увеличился на 55%. Запросы на выступления музыкальных групп также возросли почти на четверть (+23%) по сравнению с прошлым годом. В 2024 году количество запросов на услуги ведущих новогодних корпоративов на платформе Авито Услуги увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, россияне часто обращаются к специалистам по оформлению залов для создания новогодней атмосферы, и уже сейчас спрос на эти услуги возрос на 48%.
Таблица цен со стоимостью корпоратива в съемном доме и на площадке в России и Московской области
Информация Avito.Live
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Как грамотно организовать корпоратив
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Чтобы праздник запомнился только положительными эмоциями, важно тщательно подойти к его подготовке. При организации корпоратива важно учесть несколько ключевых моментов:
Цели и задачи мероприятия: Определите, что вы хотите достичь — сплочение команды, празднование успехов, повышение мотивации и т.д.
Бюджет: Установите бюджет, который включает в себя аренду помещения, еду, напитки, развлекательную программу и другие расходы.
Дата и время: Выберите удобное время для большинства сотрудников. Учтите, чтобы это не совпадало с другими важными событиями.
Место проведения: Подберите место, которое соответствует количеству участников и формату мероприятия. Это может быть ресторан, конференц-зал или загородный комплекс.
Тематика: Определите тему мероприятия, которая может сделать его более интересным и запоминающимся.
Развлекательная программа: Подумайте о том, какие развлечения будут на мероприятии — это могут быть конкурсы, игры, выступления артистов или диджеев.
Кейтеринг: Закажите еду и напитки, учитывая предпочтения и диетические ограничения сотрудников.
Приглашения: Разошлите приглашения заранее, чтобы все могли подготовиться и подтвердить свое участие.
Техническое обеспечение: Убедитесь, что есть необходимое оборудование — проекторы, микрофоны, музыкальное оборудование и т.д.
Фотограф/видеограф: Подумайте о том, чтобы запечатлеть моменты корпоратива для дальнейшего использования в корпоративных материалах или на сайте.
Обратная связь: После мероприятия соберите отзывы от участников, чтобы понять, что удалось хорошо, а что можно улучшить в будущем.
Подарки и награды: Если у вас есть возможность, подумайте о вручении подарков или наград сотрудникам за достижения.
Учитывая эти аспекты, вы сможете организовать успешный корпоратив, который оставит положительные впечатления у всех участников.
Топ 5 необычных идей для корпоратива
Фото: iStock/Arda ALTAY
Вот несколько необычных идей для новогоднего корпоратива, которые помогут создать праздничное настроение и запоминающиеся моменты:
1. Новогодний бал-маскарад: Устроить вечер в стиле бал-маскарад, где все участники приходят в костюмах и масках. Это добавит элемент загадки и волшебства.
2. Тематическая вечеринка «Зимняя сказка»: Оформите пространство в стиле зимней сказки с белыми декорациями, снежинками и ледяными скульптурами. Участники могут прийти в костюмах сказочных персонажей.
3. Караоке вечер: Устройте вечер караоке с новогодними песнями. Это создаст непринужденную атмосферу и поднимет настроение.
4. Квест «Новый год»: Создайте новогодний квест с заданиями и головоломками, связанными с корпоративной культурой и новогодними традициями.
5. Тайный Санта: Введите традицию «Тайного Санты», где каждый сотрудник дарит небольшой подарок другому, не раскрывая свою личность до момента вручения.
Эти идеи помогут сделать ваш новогодний корпоратив интересным и незабываемым!
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