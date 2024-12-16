Новогодний корпоратив 2024-2025: Топ-5 идей, как рассчитать стоимость в Подмосковье

В Москве на 30% вырос спрос на новогодние детские наряды, при этом все большую популярность набирают костюмы традиционных персонажей — Деда Мороза и Снегурочки, домовенка Кузи и Бабы-яги, Снежинки. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Покупатели, как отмечается, все меньше смотрят на образы западных супергероев и диснеевских принцесс, предпочитая «возвращаться к корням».