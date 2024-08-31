Россиянам спрогнозировали теплую погоду в сентябре на европейской части России

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Температура в сентябре в европейской части России превысит норму. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
«Прогноз среднемесячной температуры в европейской части России на сентябрь выше средних многолетних наблюдений», – подчеркнул эксперт.
Так, теплый сентябрь наступит в Республике Коми и Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областях, а также в ряде субъектов Центрального федерального округа. При этом на азиатской части России среднемесячная температура достигнет средних многолетних значений, заключил Вильфанд.
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