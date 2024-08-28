«Под открытым небом»: Синоптик рассказал, какой будет погода во время школьных линеек

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Москву и Подмосковье продолжает радовать теплая и солнечная погода.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Радио 1» сообщил, что последняя неделя августа по климату соответствует теплому самому периоду июля в Воронеже.
Он добавил, что, начиная с четверга, температура понизится до 26-27 градусов, а на следующей неделе будет солнечно и малооблачно.
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«Погода совершенно необычная. Температура вчера была 30,4 градуса, она на 7-6 градусов выше нормы. Последняя неделя августа по климату соответствует самому теплому периоду июля в Воронеже. Еще симпатично, что ультрафиолетовый индекс в такую погоду невысок — 2-3 условные единицы, можно безбоязненно загорать. Ультрафиолет сейчас полезный», — сказал эксперт.
Он добавил, что, начиная с четверга, температура понизится до 26-27 градусов, а на следующей неделе будет солнечно и малооблачно.
«Погодой управляет сейчас мощной антициклон, а для него характерны нисходящие по вертикали движения воздуха, которые подавляют облакообразование. До конца недели температура воды повысится до 21 градуса, а в малопроточных водоемах, озерах до 22. В конце августа и начале сентября восстанавливается купальный сезон. Школьные линейки, собрания студентов в вузах пройдут под открытым небом — в хорошей обстановке», — поделился синоптик.
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Анастасия Бондарева