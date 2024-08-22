Синоптик Позднякова раскрыла, какая погода ждёт москвичей в день школьных линеек

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 2 сентября, в день проведения школьных линеек, погода в Москве ожидается тёплая и облачная.
«2 сентября, когда дети пойдут на праздничные линейки, погода прогнозируется облачная, с прояснениями. Вероятность дождей – минимальная. В ночь накануне температура воздуха будет примерно 13-15°C, такой она останется и в пять-шесть утра понедельника. А потом начнет повышаться и, скорее всего, достигнет 25-27°C», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
А научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрёк по-настоящему летнюю погоду в столицу в ближайшие дни.
«В Москве настоящая летняя погода сегодня, завтра и послезавтра. Погода будет соответствовать началу августа, температура выше нормы примерно на 2°C. Связано это с тем, что воздушные массы перемещаются с юго-запада и завтра даже с юга. Завтра пройдёт дождь, через Москву будет проходить фронтальный раздел, но осадки будут разной интенсивности», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявлял, что в Москве до конца августа ожидается пости 30-градусная жара.
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Мелисса Тимофеева