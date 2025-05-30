Россияне должны иметь возможность узнавать о криминальном прошлом потенциального супруга
Депутат Милонов: о долгах будущего супруга надо предупреждать в ЗАГСе
Россияне должны иметь возможность выяснять криминально-долговую историю потенциального супруга. Так считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Напомним, в Госдуме предложили запустить электронную систему «Брак без сюрпризов» на базе «Госуслуг», где можно будет запросить сведения о судимостях и долгах потенциального супруга.
«Например, если есть задолженность по алиментам, то при подаче заявления о регистрации отношений ЗАГСу необходимо уведомлять о таких вещах будущего мужа или жену. Это компрометирующий факт, который дает понимание, с кем будет связана жизнь», — отметил Милонов в разговоре с «Москвой 24».
По его словам, нечестно по отношению к супругу или супруге скрывать свое криминальное прошлое. Милонов уверен, что женихов у женщины, которая ранее убила мужа, станет гораздо меньше в случае появлением подобного сервиса.
Тем временем «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса аналитического центра «АльфаСтрахование» пишет, что в последние годы перед вступлением в брак россияне стремятся самореализоваться.
«Одним из главных условий, которые молодые люди рассматривают перед браком, является финансовая подушка. 67% участников опроса осознают, что стабильный доход — основа для семейной жизни. Размер такой «подушки» варьируется от нескольких месяцев до года обеспечения жизни для пары», — говорится в статье.
Кроме того, многие россияне (59%) хотят иметь хотя бы однокомнатную квартиру, перед тем, как пойти в ЗАГС. При этом 48% респондентов отметили важность карьеры, а 22% — наличие автомобиля. Еще 14% видят необходимость в получении второго высшего образования до вступления в брак.