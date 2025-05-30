Россияне должны иметь возможность узнавать о криминальном прошлом потенциального супруга

30 мая 2025, 14:14

Депутат Милонов: о долгах будущего супруга надо предупреждать в ЗАГСе

Фото: iStock/Christina Christ

Россияне должны иметь возможность выяснять криминально-долговую историю потенциального супруга. Так считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.





Напомним, в Госдуме предложили запустить электронную систему «Брак без сюрпризов» на базе «Госуслуг», где можно будет запросить сведения о судимостях и долгах потенциального супруга.





«Например, если есть задолженность по алиментам, то при подаче заявления о регистрации отношений ЗАГСу необходимо уведомлять о таких вещах будущего мужа или жену. Это компрометирующий факт, который дает понимание, с кем будет связана жизнь», — отметил Милонов в разговоре с «Москвой 24».

«Одним из главных условий, которые молодые люди рассматривают перед браком, является финансовая подушка. 67% участников опроса осознают, что стабильный доход — основа для семейной жизни. Размер такой «подушки» варьируется от нескольких месяцев до года обеспечения жизни для пары», — говорится в статье.