Судебные приставы Подмосковья назвали лучшую меру против алиментщиков летом

29 мая 2025, 22:31

оригинал Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО

Более 19 тыс. проживающих в Подмосковье должников по алиментам ограничены в праве выезда за пределы России. Такие данные привели в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области.







«Исполнительные производства в пользу детей являются социально значимыми. Поэтому судебные приставы-исполнители применяют все нормы закона для воздействия на должников. Самая действенная мера, особенно в разгар летнего сезона, – ограничение должника в праве выезда за пределы страны. При взыскании алиментов это ограничение выносится при сумме долга уже от 10 тыс. рублей», – пояснили в пресс-службе.