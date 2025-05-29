Судебные приставы Подмосковья назвали лучшую меру против алиментщиков летом
Более 19 тыс. проживающих в Подмосковье должников по алиментам ограничены в праве выезда за пределы России. Такие данные привели в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области.
«Исполнительные производства в пользу детей являются социально значимыми. Поэтому судебные приставы-исполнители применяют все нормы закона для воздействия на должников. Самая действенная мера, особенно в разгар летнего сезона, – ограничение должника в праве выезда за пределы страны. При взыскании алиментов это ограничение выносится при сумме долга уже от 10 тыс. рублей», – пояснили в пресс-службе.Там добавили, что судебный пристав-исполнитель выносит постановление о снятии ограничения в праве выезда только после полного выполнения требований исполнительного документа.
В ФССП также напомнили, что на портале госуслуг работает сервис «Ход снятия ограничения выезда из России». Он позволяет должникам мгновенно получать сведения об ограничении выезда за пределы России – они отображаются на главной странице личного кабинета. На портале можно также сразу же погасить задолженность.