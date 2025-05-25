В России официально заработал реестр должников по алиментам

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В России запущен реестр граждан, которые уклоняются от выплат алиментов. Информацию о должниках может проверить каждый на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.
Информацию о алиментщиках можно найти в разделе «Узнай о своих долгах». Неплательщики будут помещены в реестр до погашения своих задолженностей.
Ранее директор ФССП Дмитрий Аристов заявлял РИА Новости, что помимо перечня должников, власти планируют ввести ряд ограничений и мер в отношении алиментщиков. Среди них невозможность регистрировать автомобиль на свое имя и контроль расходов должников. К тому же планируется заставить работодателей проверять сотрудников на долги и в случае их наличия сообщать об этом приставам.
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Ранее директор ФССП Дмитрий Аристов заявлял РИА Новости, что помимо перечня должников, власти планируют ввести ряд ограничений и мер в отношении алиментщиков. Среди них невозможность регистрировать автомобиль на свое имя и контроль расходов должников. К тому же планируется заставить работодателей проверять сотрудников на долги и в случае их наличия сообщать об этом приставам.
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Иван Мусатов