Россияне массово скупают массажёры для тапания хомяка

Фото: iStock/Vitalii Marchenko
В России на маркетплейсах значительно увеличились продажи перкуссионных массажеров для разминания мышц и быстрой прокачки игры Hamster Kombat. Об этом пишут «Ведомости».
Согласно сообщению, массажеры появились на российских маркетплейсах в марте текущего года. Только в июне продажи этого устройства на Wildberries увеличились почти в три раза по сравнению с маем. Массажер предназначен не только для разминания мышц, но и может использоваться для «быстрой прокачки Hamster Kombat». Устройство способно автоматически кликать на изображение хомяка вместо самого пользователя.
Hamster Kombat – это мини-приложение в Telegram. Оно появилось 26 марта 2024 года. В игре пользователи должны очень быстро нажимать на изображение хомяка, за что получают внутриигровую валюту, которую, по словам разработчиков, можно будет обменять на криптовалюту после выхода Hamster Kombat на биржу.
Так, игроки активно кликают на хомяка и надеются на прибыль в будущем. Также в интернете можно найти специальные комбо-карточки Hamster Kombat, благодаря которым можно получить миллионы монет без необходимости тапать.
Популярность игры растет, а вместе с тем увеличиваются и продажи не только массажеров, но и товаров с тематикой хомяков на маркетплейсах. По данным представителя Ozon, большей популярностью среди покупателей пользуются футболки и бейсболки с изображением хомяка. Кроме того, люди охотно покупают тематические кружки, декоративные подушки, брелоки, конфеты и многое другое.
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Hamster Kombat – это мини-приложение в Telegram. Оно появилось 26 марта 2024 года. В игре пользователи должны очень быстро нажимать на изображение хомяка, за что получают внутриигровую валюту, которую, по словам разработчиков, можно будет обменять на криптовалюту после выхода Hamster Kombat на биржу.
Так, игроки активно кликают на хомяка и надеются на прибыль в будущем. Также в интернете можно найти специальные комбо-карточки Hamster Kombat, благодаря которым можно получить миллионы монет без необходимости тапать.
Популярность игры растет, а вместе с тем увеличиваются и продажи не только массажеров, но и товаров с тематикой хомяков на маркетплейсах. По данным представителя Ozon, большей популярностью среди покупателей пользуются футболки и бейсболки с изображением хомяка. Кроме того, люди охотно покупают тематические кружки, декоративные подушки, брелоки, конфеты и многое другое.
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Элина Позднякова