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Россияне массово скупают массажёры для тапания хомяка

Россияне массово скупают устройства для игры Hamster Kombat
09 июля 2024, 10:54
Фото: iStock/Vitalii Marchenko

Фото: iStock/Vitalii Marchenko

В России на маркетплейсах значительно увеличились продажи перкуссионных массажеров для разминания мышц и быстрой прокачки игры Hamster Kombat. Об этом пишут «Ведомости».
Согласно сообщению, массажеры появились на российских маркетплейсах в марте текущего года. Только в июне продажи этого устройства на Wildberries увеличились почти в три раза по сравнению с маем. Массажер предназначен не только для разминания мышц, но и может использоваться для «быстрой прокачки Hamster Kombat». Устройство способно автоматически кликать на изображение хомяка вместо самого пользователя.

Hamster Kombat – это мини-приложение в Telegram. Оно появилось 26 марта 2024 года. В игре пользователи должны очень быстро нажимать на изображение хомяка, за что получают внутриигровую валюту, которую, по словам разработчиков, можно будет обменять на криптовалюту после выхода Hamster Kombat на биржу.



Так, игроки активно кликают на хомяка и надеются на прибыль в будущем. Также в интернете можно найти специальные комбо-карточки Hamster Kombat, благодаря которым можно получить миллионы монет без необходимости тапать.

Популярность игры растет, а вместе с тем увеличиваются и продажи не только массажеров, но и товаров с тематикой хомяков на маркетплейсах. По данным представителя Ozon, большей популярностью среди покупателей пользуются футболки и бейсболки с изображением хомяка. Кроме того, люди охотно покупают тематические кружки, декоративные подушки, брелоки, конфеты и многое другое.

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Получивший паспорт участник СВО из Египта захотел отказаться от гражданства РФ
09 июля 2024, 10:52

Фото: istockphoto/JessAerons

Боец из Египта, получивший российский паспорт после участия в специальной военной операции, хочет отказаться от гражданства РФ и просит отпустить его из армии. Он обвиняет министерство обороны в обмане.
Об этом сообщает издание «Новости Волгограда.ру», в редакцию которого обратился мужчина. По словам бойца, после начала спецоперации он подписал контракт на год с Минобороны. После этого он проходил службу на Донбассе. По истечении срока контракта ему сообщили, что соглашение продлено на неопределённое время в связи с указом о мобилизации.

Египтянин утверждает, что на момент подписания документа он ничего не знал о продлении контракта во время мобилизации. Должностные лица министерства обороны, по его словам, знали об этом и должны были предупредить перед подписанием контракта.

В египетском посольстве ему объяснили, что смогут помочь только после аннулирования российского гражданства. Боец обратился с соответствующим заявлением. Сотрудники связались с воинской частью, где служил египтянин, после чего его едва не обвинили в дезертирстве. Разобравшись в ситуации, никаких санкций к военнослужащему применять не стали.

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Во дворах Сергиево-Посадского округа завершили ямочный ремонт
09 июля 2024, 10:47

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Работы по ликвидации дефектов асфальтового покрытия завершили во дворах и внутриквартальных проездах в Сергиево-Посадском городском округе, общая площадь ремонта составила 27 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Всего в рамках ямочного ремонта в порядок привели 26 дворов и три внутриквартальных проезда, устранено свыше 255 дефектов асфальтового покрытия», — уточняется в сообщении.
В министерстве отметили, что первоочередное внимание при ямочном ремонте уделяется устранению дефектов, о которых сообщают местные жители.

Ранее сообщалось, что годовой план по ямочному ремонту асфальта во дворах Московской области выполнен на 74%.

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#минчистоты
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#ямочный ремонт
#дворы
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В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность «шариатского патруля»
09 июля 2024, 10:44

Фото: istockphoto/Dzurag

Правоохранители Кабардино-Балкарии пресекли деятельность так называемого «шариатского патруля». Члены группировки совершали противоправные действия в отношении тех, чьё поведение и образ жизни не соответствовали их убеждениям.
Как сообщили в республиканском МВД, сообщество экстремистской направленности организовал 40-летний житель города Тырнауза. От действий группировки пострадали как минимум 14 человек, передаёт телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Участники «патруля» терроризировали их, подвергали психологическому давлению, а также воздействовали физически, например, били палками.

В настоящее время по делу задержаны десять жителей Кабардино-Балкарии. Против них возбуждено уголовное дело об организации и участии в экстремистском сообществе. Продолжаются следственные действия с целью выяснить, кто ещё мог пострадать от действий членов группировки.

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#экстремизм
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С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали более 3,2 тыс. машин
09 июля 2024, 10:26

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 3,2 тыс. автомобилей, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за неделю на штрафные стоянки в Московской области увезли 3241 неправильно припаркованную машину. Это на 153 автомобиля меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей было эвакуировано на территории Ленинского городского округа — 366. Второе место недельного антирейтинга занял округ Красногорск, где эвакуировали 363 автомобиля. На третьем месте оказался округ Мытищи, откуда эвакуаторы увезли за неправильную парковку 311 машин. На четвёртом месте антирейтинга оказались Химки с 226 эвакуированными машинами. А замыкают недельный антитоп-5 Котельники и Одинцовский округ, откуда эвакуировали по 200 машин.

Узнать, где находится эвакуированный в Подмосковье автомобиль, владельцы могут по телефону 112 или через приложение «112 МО», а также через сайт Центра безопасности дорожного движения Московской области.

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#минтранс мо
#эвакуация
#машины
#автомобили
#московская область
#подмосковье
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Назван срок завершения строительства моста через реку Пехорку в Балашихе
09 июля 2024, 10:11

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Автомобильно-пешеходный мост через реку Пехорку возводят на территории жилого комплекса «Пехра» между улицами Звёздная и Трубецкая в Балашихе, завершить строительство и открыть движение по новому мосту планируется в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время завершено устройство пролётного строения и переходных плит моста, армирование и бетонирование, идёт подготовка к гидроизоляции мостового полотна и обустройство опоры для организации примыкания к дорожной сети», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, длина четырёхполосного моста составит 38 метров, ширина 22 с половиной метра. По обеим сторонам моста будут обустроены тротуары. На мосту будут ограждения, уличное освещение, там установят дорожные знаки и нанесут разметку.

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#строительство
#дорога
#мост
#минжилполитики мо
#балашиха
#пехорка
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В Подмосковье упростили оформление доплаты к пенсии
09 июля 2024, 09:56

Фото: iStock/seb_ra

Оформить доплату к пенсии жителям старше 85 лет в Московской области теперь можно онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Благодаря переводу в цифровой формат обратиться за назначением выплаты можно, не выходя из дома. При этом нет необходимости сверять документы в МФЦ. Все проверки ведомство проводит удалённо», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Время обработки заявления на назначение доплаты занимает семь рабочих дней, ответ поступит в личный кабинет заявителя.

В министерстве напомнили, что жители Подмосковья с 85 лет могут получать ежемесячную доплату в размере 500 рублей, если среднедушевой доход их семьи меньше двух прожиточных минимумов.

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#надежда куртяник
#московская область
#подмосковье
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Загруженность дорог Подмосковья утром 9 июля составила четыре балла
09 июля 2024, 09:42

Фото: iStock/seb_ra

На четыре балла из десяти возможных оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 9 июля, сложности с проездом наблюдаются при движении по направлению к Москве на двух федеральных трассах м девяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд в сторону столицы затруднён на участках федеральных трасс М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Пятницкое, Ленинградское, Волоколамское, Ярославское, Боровское, Каширское, Калужское, Симферопольское и Варшавское», — говорится в сообщении.
В министерстве также сообщили, что на дорогах Московской области сегодня утром зафиксировано более миллиона машин, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#дороги
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Стало известно, в каких российских продуктах используется запрещённая добавка
Производители продуктов в РФ стали чаще использовать запрещённый «мясной клей»
09 июля 2024, 07:53

Фото: iStock/lusia599

В России производители мясной и молочной продукции начали чаще использовать запрещенную добавку — микробную трансглютаминазу (мТГ), чтобы увеличить объем продуктов. Об этом пишут «Известия».
Уточняется, что подобная добавка является «мясным клеем», использование которой позволяет снизить себестоимость продукта.

Согласно сообщению, за 2023 год таких случаев было 25, что в два раза больше, чем в 2022. При этом с начала текущего года Генпрокуратура зафиксировала уже 28 подобных случаев.

«По действующему законодательству, микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве. Этот фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги», — объяснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что в связи с увеличением случаев использования «мясного клея» ведется регулярный мониторинг качества и безопасности пищевой продукции.

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В Дагестане упразднили отдел фетв, не нашедший оснований для запрета никаба
Муфтий Дагестана упразднил отдел фетв как неотвечающий вызовам времени
09 июля 2024, 02:07

Фото: iStock/mofles

Муфтий Дагестана шейх Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв (богословско-правовых заключений), объявив его несоответствующим вызовам времени. Об этом сообщается в Telegram-канале муфтията.
По словам Абдуллаева, это не последнее решение – в ближайшее время последуют другие изменения в структуре муфтията.

Ранее 1 июля муфтий республики заявил о намерении вывести фетву о всеобщем запрете никаба – традиционного исламского женского головного убора, закрывающего лицо, за исключением глаз. Но отдел фетв при муфтияте после анализа шариатских текстов пришёл к заключению, что для этого нет достаточных оснований.

Также напомним, что 29 июня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал Госдуму законодательно запретить ношение никаба в стране, поскольку под ним могут скрываться террористы.

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