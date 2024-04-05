«Смута»: Что известно о новой российской игре и в чем ее уникальность

Фото: iStock/Arsenii Palivoda
В России вышла новая компьютерная игра под названием «Смута». Релиз успел наделать много шума в сети, собрав как восторженные отзывы пользователей, так и критику заядлых игроманов.
Что же из себя представляет «Смута» и стоит ли хотя бы попробовать поиграть в неё, попытается разобраться редакция сайта «Радио 1».
Смутой или Смутным временем называется период российской истории, длившийся с 1598 года по 1613 год. Это один из двух наиболее значительных (наряду с эпохой дворцовых переворотов) династических кризисов в Русском государстве, вызванный пресечением московской ветви династии Рюриковичей.
Смута тесно связана с династическим кризисом и борьбой боярских группировок за власть. Завершились Смутные времена в 1613 году, когда на престол был возведён царь Михаил Романов.
«Смута» — это экшен-игра, литературной основой для которой стал роман 1829 года «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Она посвящена периоду Смутного времени в России. Игра рассказывает о приключениях боярина Юрия Милославского, которому выпадает шанс принять участие в исторических событиях, определивших лицо страны — таких, как битва за Москву.
Игроку предлагается пройти этот мир, находящийся на грани вымысла и реальности, от третьего лица. Геймплей — экшен от третьего лица с квестами и прокачкой. Это не совсем открытый мир, но локации достаточно большие, чтобы там было что исследовать, уверяют авторы. Квесты можно проходить разными способами в зависимости от образа, который примеряет главный герой.
«Смуту» разработала российская игровая студия Cyberia Nova. Известно, что средства на создание игры выделила организация «Институт развития интернета», а эксклюзивные права на продажу «Смуты» отдали платформе VK Play.
Для летсплея разработчики пригласили стримершу Алину Рин. Она играла в «Смуту» в течение часа.
Судя по отзывам интернет-пользователей, которым уже удалось оценить «Смуту», у неё есть все перспективы стать самой прорывной и интересной российской компьютерной игрой. Приключенческая игра, разработчикам которой удалось создать идеальную графику, основанная на реальном периоде богатой российской истории — кажется, что успех «Смуты» был обеспечен с самого начала.
Совсем не удивительно, что на второй день релиза «Смуту» гораздо чаще хвалят, чем ругают.
Первая ассоциация, которая приходит к заядлым игроманам после первого тест-драйва «Смуты», — это легендарная компьютерная игра «Ведьмак». Приключенческую российскую игру также часто сравнивают с Assassin’s Creed и Ghost of Tsushima.
При этом, на российском рынке «Смута» первая столь интересная и завораживающая компьютерная игра.
Читайте также:
«Рабыня Изаура» и «Игра в кальмара»: почему россияне перестали смотреть сериалы?
Российская игра Atomic Heart опередила по популярности Steam и Xbox
Возвращение GTA 6: когда выйдет игра, трейлер, что известно о новом сюжете
Что вообще такое Смута
Смута тесно связана с династическим кризисом и борьбой боярских группировок за власть. Завершились Смутные времена в 1613 году, когда на престол был возведён царь Михаил Романов.
О чём новая российская игра «Смута»
«Смута» — это экшен-игра, литературной основой для которой стал роман 1829 года «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Она посвящена периоду Смутного времени в России. Игра рассказывает о приключениях боярина Юрия Милославского, которому выпадает шанс принять участие в исторических событиях, определивших лицо страны — таких, как битва за Москву.
Игроку предлагается пройти этот мир, находящийся на грани вымысла и реальности, от третьего лица. Геймплей — экшен от третьего лица с квестами и прокачкой. Это не совсем открытый мир, но локации достаточно большие, чтобы там было что исследовать, уверяют авторы. Квесты можно проходить разными способами в зависимости от образа, который примеряет главный герой.
Что известно о разработчиках
«Смуту» разработала российская игровая студия Cyberia Nova. Известно, что средства на создание игры выделила организация «Институт развития интернета», а эксклюзивные права на продажу «Смуты» отдали платформе VK Play.
Для летсплея разработчики пригласили стримершу Алину Рин. Она играла в «Смуту» в течение часа.
Чем интересна игра «Смута» и в чем ее уникальность
Судя по отзывам интернет-пользователей, которым уже удалось оценить «Смуту», у неё есть все перспективы стать самой прорывной и интересной российской компьютерной игрой. Приключенческая игра, разработчикам которой удалось создать идеальную графику, основанная на реальном периоде богатой российской истории — кажется, что успех «Смуты» был обеспечен с самого начала.
Совсем не удивительно, что на второй день релиза «Смуту» гораздо чаще хвалят, чем ругают.
Есть ли аналоги у «Смуты»
Первая ассоциация, которая приходит к заядлым игроманам после первого тест-драйва «Смуты», — это легендарная компьютерная игра «Ведьмак». Приключенческую российскую игру также часто сравнивают с Assassin’s Creed и Ghost of Tsushima.
При этом, на российском рынке «Смута» первая столь интересная и завораживающая компьютерная игра.
Читайте также:
«Рабыня Изаура» и «Игра в кальмара»: почему россияне перестали смотреть сериалы?
Российская игра Atomic Heart опередила по популярности Steam и Xbox
Возвращение GTA 6: когда выйдет игра, трейлер, что известно о новом сюжете
Евгения Парфентьева