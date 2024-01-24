«Рабыня Изаура» и «Игра в кальмара»: почему россияне перестали смотреть сериалы?

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Онлайн-кинотеатры пожаловались на корейские и турецкие сериалы, которые не смогли привлечь внимание россиян. При этом, «имитация ажиотажа» привела к росту цен на них.
Киножурналист, телерадиоведущий Давид Шнейдеров в беседе с «Радио 1» объяснил, что корейская культура и актёрская игра чужда российскому зрителю.
Турецкие сериалы не получили особой популярности в России, потому что это всем «надоело», уверен кинокритик.
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«Для нас они все на одно лицо. Если взять самый популярный сериал “Игра в кальмара”, то там актёры делятся на две группы: первая – это все, кто играет все современно, близко к Голливуду, и вторая – это дедушка, который играет в корейском стиле, необычно для европейско-американского глаза. К тому же корейские фильмы очень жестокие, жёсткие», — сказал Шнейдеров.
«Мы в своё время с ума сходили по всяким “Рабыням Изаура”, а потом нам довольно быстро всё надоело. Турецкие сериалы – это определённая экзальтация, своеобразная манера подачи материала. Сейчас нам это уже неинтересно, наш зритель хочет вернуться к привычному американскому-европейскому», — заключил собеседник.При этом, кинокритик подчеркнул, что заменить ушедшие европейские и американские сериалы невозможно без собственного развития. Он призвал помогать российской киноиндустрии создавать собственные качественные проекты.
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