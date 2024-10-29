Россияне назвали самую высокооплачиваемую среди рабочих профессию

Фото: iStock/Urupong
По данным сервиса «Авито Работа», среди рабочих и линейных специалистов самыми высокооплачиваемыми по итогам III квартала этого года стали дальнобойщики.
«Что касается самых высокооплачиваемых профессий среди рабочих и линейных специалистов, лидерами традиционно остаются водители-дальнобойщики. В III квартале средние зарплатные предложения для новых сотрудников на этой позиции достигли 159 095 рублей, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года», — приводит RT комментарий экспертов.
Также в топе профессий по данному рейтингу оказались промышленные альпинисты и бурильщики.
До этого на торжественном открытии Северо-Западного обхода города Кемерово по новому участку дороги проехало более 150 грузовых автомобилей.
«Пока мы здесь 10 минут находимся, сотни полторы фур прошло. Этот обход для того, чтобы из областной столицы для всех кузбассовцев вывезти транзитный транспорт, а это 17 тыс. единиц в сутки, которые проходят по центральной части города, 44 перекрестка, 22 из них регулируемых. Это нагрузка на экологию, дорожную сеть областного центра, это постоянное негодование жителей и ухудшение комфортных условий проживания для всех кемеровчан», — приводит «Сiбдепо» слова губернатора Кузбасса Ильи Середюка.
Ранее сообщалось, что расширение Ярославского шоссе в городском округе Пушкино Московской области завершат в 2028 году. Это улучшит транспортную доступность для 1,5 млн автомобилистов.
Читайте также:
В Мострансавто завершился тестовый период эксплуатации электробуса ЛиАЗ-627400
Глава Каширы поздравил работников транспортного предприятия с профессиональным праздником
Расширение Ярославского шоссе в Пушкинском коснётся 500 тыс. жителей и 1,5 млн автомобилистов
Мелисса Тимофеева