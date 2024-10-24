Расширение Ярославского шоссе в Пушкинском коснётся 500 тыс. жителей и 1,5 млн автомобилистов

Расширение Ярославского шоссе в городском округе Пушкино завершат в 2028 году. Это улучшит транспортную доступность для 1,5 млн автомобилистов. Об этом стало известно в ходе поездки в муниципалитет губернатора Московской области Андрея Воробьёва, который проверил ход работ и поговорил со строителями.