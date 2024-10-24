Расширение Ярославского шоссе в Пушкинском коснётся 500 тыс. жителей и 1,5 млн автомобилистов

Расширение Ярославского шоссе в городском округе Пушкино завершат в 2028 году. Это улучшит транспортную доступность для 1,5 млн автомобилистов. Об этом стало известно в ходе поездки в муниципалитет губернатора Московской области Андрея Воробьёва, который проверил ход работ и поговорил со строителями.
Масштабная реконструкция автодороги М-8 «Холмогоры» стартовала в этом году. В рамках I этапа на участке с 35 по 40 км, от Красноармейского до Старого Ярославского шоссе, количество полос увеличат с четырёх до восьми – десяти, построят мост через реку Скалбу, модернизируют развязку в районе деревни Костино.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 2020 году в рамках модернизации Московского транспортного узла, которую инициировал президент, был расширен участок М-8 «Холмогоры» с 16 по 35 км – от МКАД до города Пушкино. Построены обходы Мытищ и Тарасовки. Это увеличило пропускную способность автодороги с 60 до 140 тыс. машин в сутки. Время в пути от Ивантеевки до Москвы сократилось на полчаса, а от города Пушкино до Москвы – на 1 час 10 минут.
При этом участок от Пушкино до ЦКАД остался четырёхполосным. Интенсивность движения в час пик превышает там 80 тыс. машин в сутки, водители стоят в пробках до полутора часов. Сейчас на объекте работают более 380 человек и почти 200 единиц техники.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 2028 году, когда полностью завершат реконструкцию М-8 «Холмогоры», изменения почувствуют более 500 тыс. местных жителей и 1,5 млн автомобилистов.
Кроме того, Центравтомагистраль планирует расширить с четырёх до восьми полос 16-километровый участок Ярославского шоссе от ЦКАД до Сергиева Посада. Проектирование завершат в будущем году.
Воробьёв напомнил, что недавно в Подмосковье открыли трассу М-5 «Урал». Он поблагодарил строителей и правительство, сопровождавшее эту работу, а также президента, при поддержке которого было принято это решение.
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«Всего реконструируем 12 км Ярославского шоссе, сначала самое узкое место. В 2026 году строители обещают полностью завершить первый этап. Огромное количество людей, которые ездят по Ярославке, почувствуют заметные улучшения», – заверил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 2020 году в рамках модернизации Московского транспортного узла, которую инициировал президент, был расширен участок М-8 «Холмогоры» с 16 по 35 км – от МКАД до города Пушкино. Построены обходы Мытищ и Тарасовки. Это увеличило пропускную способность автодороги с 60 до 140 тыс. машин в сутки. Время в пути от Ивантеевки до Москвы сократилось на полчаса, а от города Пушкино до Москвы – на 1 час 10 минут.
При этом участок от Пушкино до ЦКАД остался четырёхполосным. Интенсивность движения в час пик превышает там 80 тыс. машин в сутки, водители стоят в пробках до полутора часов. Сейчас на объекте работают более 380 человек и почти 200 единиц техники.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Идёт устройство опор нового моста – ширины старого не хватало. Сейчас открыто движение по двум временным. Здесь будет восемь полос – по четыре в каждом направлении. Уже приступили к следующему этапу в районе ЦКАД – строим там объездную дорогу. Мост, расположенный над Ярославским шоссе, будет разбираться, его заменит больший по габаритам», – поделился планами представитель подрядчика Виктор Перевалов.
«В 2026 году закончим первый этап, всё обустройство. В рамках второго этапа приступаем к работам по реконструкции развязки с ЦКАД. Также в работе – Кощейково. В 2028 году полностью реализуем проект», – отметил начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Игорь Глазырин.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 2028 году, когда полностью завершат реконструкцию М-8 «Холмогоры», изменения почувствуют более 500 тыс. местных жителей и 1,5 млн автомобилистов.
Кроме того, Центравтомагистраль планирует расширить с четырёх до восьми полос 16-километровый участок Ярославского шоссе от ЦКАД до Сергиева Посада. Проектирование завершат в будущем году.
Воробьёв напомнил, что недавно в Подмосковье открыли трассу М-5 «Урал». Он поблагодарил строителей и правительство, сопровождавшее эту работу, а также президента, при поддержке которого было принято это решение.
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Лора Луганская