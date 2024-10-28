В Мострансавто завершился тестовый период эксплуатации электробуса ЛиАЗ-627400

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Мострансавто успешно завершился тестовый период эксплуатации электробуса ЛиАЗ-627400. Электробус проходил тестирование на маршруте № 3 «Арена Химки — улица Дружбы» в Химках с июля месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Во время тестирования пассажиры совершили более 53 тысяч поездок на электробусе. Однако эксплуатационные испытания включали не только проверку работы машины на линии, но и оценку возможностей проведения технического обслуживания и ремонта на территории филиала компании МАП № 8 в городе Химки. Тестирование показало, что автобус успешно выполняет свои задачи.
Водители высоко оценили проходимость, плавность хода, хорошую обзорность, удобство мультиплексной системы управления основными узлами и агрегатами, а также комфортное водительское кресло. Климатическая установка поддерживает комфортную температуру в салоне и кабине водителя автоматически. Кроме того, к преимуществам машины можно отнести отсутствие шума и вибраций.
Электробус ЛиАЗ-627400 — экологически чистый транспорт, который полностью исключает вредные выбросы в атмосферу. Его вместимость составляет 85 человек. Для удобства и безопасности пассажиров электробус оснащён системой блокировки движения при открытых дверях, камерами видеонаблюдения с обзором на 360 градусов, системой климат-контроля, USB-разъёмами для зарядки мобильных телефонов, информационными экранами и валидаторами. Для комфорта всех категорий пассажиров в транспорте предусмотрены механическая аппарель и система «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей на остановке).
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Водители высоко оценили проходимость, плавность хода, хорошую обзорность, удобство мультиплексной системы управления основными узлами и агрегатами, а также комфортное водительское кресло. Климатическая установка поддерживает комфортную температуру в салоне и кабине водителя автоматически. Кроме того, к преимуществам машины можно отнести отсутствие шума и вибраций.
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Дайана Хусинова