В новогодние праздники парковки Москвы будут бесплатными

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Парковки на улицах столицы с 1 по 8 января 2024 года будут бесплатными. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными. Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 руб. в час», - написал Собянин в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что парковки со шлагбаумом будут работать по своим обычным тарифам.
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