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Опрос Общероссийского профсоюза образования и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Достойное будущее» показал, что 89% российских педагогов планируют работать после выхода на пенсию.
Кроме этого, 67,7% учителей задумываются о дополнительном источнике дохода после окончания работы.
А исследование РГСУ показало ухудшение благосостояния семей в странах Балтии за последние 40 лет.
Ранее исследование Банка Синара показало, что россияне сократили покупки на маркетплейсах этим летом.
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«Согласно данным опроса, российские преподаватели готовы взять финансовое будущее в свои руки. Существенным стимулом в этом вопросе для них станет поддержка работодателя (40%) и поддержка государства (49%)», — добавил в беседе с «Известиями» генеральный директор НПФ «Достойное будущее» Дмитрий Ключник.
А исследование РГСУ показало ухудшение благосостояния семей в странах Балтии за последние 40 лет.
«В исследовании учитывалось изменение структуры потребительского спроса: возникновение новых услуг, например мобильной связи и интернета, и сокращение спроса на ранее востребованные. Отмечено изменение экономической модели от производственной к сервисной, что привело к деиндустриализации стран Балтии и их зависимости от субсидий ЕС», — приводит RT материалы исследования.
Ранее исследование Банка Синара показало, что россияне сократили покупки на маркетплейсах этим летом.
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Мелисса Тимофеева