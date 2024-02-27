Россияне назвали цвета лого компании, куда обратятся в первую очередь

Фото: iStock/ MWayOut
Россияне рассказали, в компанию с брендом какого цвета обратятся в первую очередь. Соответствующий опрос провели благотворительный фонд «Красный крест» и транспортная компания «Скиф-Карго». Результаты опубликовала газета РБК.
При этом 42,7% опрошенных заявили, что цвет не имеет значения.
В исследовании приняли участие более 1,4 тыс. человек по всей России в возрасте от 18 лет.
Также выяснилось, что для 42,7% респондентов красный цвет ассоциируется со здоровьем и помощью, 26,4% воспринимают его как цвет любви и страсти, 15,5% назвали его агрессивным и тревожным. Зеленый же цвет символизирует природу (у 50,9% респондентов) и гармонию (30%), а также процветание (10,9%) и пользу (8,2%). Синий — ассоциируется с морем и глубиной (39,1%), холодом и чистотой (по 21%), а также с безмятежностью (16,4%).
Читайте также:
Россиянкам назвали цвет маникюра, который визуально старит руки
В институте цвета назвали оттенок 2024 года
В этом году ковровая дорожка «Оскара» поменяет цвет
Ювелина Бернст