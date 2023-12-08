Россияне оценили уровень безопасности на работе

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Больше половины россиян считают, что работодатель заботится об их безопасности. Такой вариант ответа в исследовании сервиса Авито Работа выбрали 58% опрошенных.
В рамках подготовки к международной специализированной выставке и форуму в сфере безопасности и охраны труда эксперты опросили две тысяч человек и выяснили, как россияне относятся к соблюдению правилам на рабочем месте. Так, 36% работающих респондентов оценивают свое соблюдение мер безопасности на рабочем месте на 10 из 10 (очень ответственно).
Чаще всего от респондентов требуют соблюдать правила пожарной безопасности и электробезопасности (62%), правила по безопасной эксплуатации оборудования на своём рабочем месте (54%) и правила техники безопасности, которые действуют в производственном подразделении (50%).
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Чаще всего от респондентов требуют соблюдать правила пожарной безопасности и электробезопасности (62%), правила по безопасной эксплуатации оборудования на своём рабочем месте (54%) и правила техники безопасности, которые действуют в производственном подразделении (50%).
«Безопасность и охрана труда сотрудников — один из ключевых приоритетов любого современного работодателя, который позволяет минимизировать уровень травматизма на рабочем месте и вместе с тем выразить заботу о благополучии персонала. В рамках опроса мы узнали позицию самих работников и выяснили, что для них безопасность также приоритетна: большинство (71%) респондентов ответственно подходят к обеспечению собственной безопасности на рабочем месте (оценка от 8 до 10 баллов)», — отметил директор по продажам Авито Работы Роман Губанов.Читайте также:
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Екатерина Шмакова