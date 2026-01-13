Россияне смогут проверить данные о такси на «Госуслугах»
Россияне теперь могут проверить сведения о такси на «Госуслугах», отсканировав специальный QR-код в салоне автомобиля или введя номер машины вручную. Об этом сообщило Минцифры в своем канале на платформе Мах.
Существует несколько способов проверить легальность такси: можно отсканировать QR-код в автомобиле через приложение «Госуслуги» с функцией «Госкан» или воспользоваться сервисом «Проверка легкового такси на законность», введя вручную госномер и регион, передает ведомство.
Сервис предоставляет информацию о легковом такси и перевозчике, используя данные из системы Минтранса «Такси». Эта система содержит сведения о разрешениях на перевозку и автомобилях, зарегистрированных в реестре легковых такси.
В Минцифры подчеркнули, что такая проверка способствует повышению безопасности на дорогах и снижению числа нелегальных перевозчиков. Если пользователь не обнаружил информацию о таксисте в реестре, он может сообщить об этом через платформу обратной связи.
