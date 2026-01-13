Россияне смогут проверить данные о такси на «Госуслугах»

13 января 2026, 10:49

Россияне теперь могут проверить данные о такси на «Госуслугах»

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Россияне теперь могут проверить сведения о такси на «Госуслугах», отсканировав специальный QR-код в салоне автомобиля или введя номер машины вручную. Об этом сообщило Минцифры в своем канале на платформе Мах.