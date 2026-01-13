Россиянам спрогнозировали ставки по ипотеке на 2026 год
По прогнозам Центробанка, ключевая ставка к концу 2026 года опустится до 12-13 процентов. О том, какими в 2026 году будут ставки по жилищным кредитам, «Газете.Ru» сообщила менеджер продукта «Ипотека» в финансовом маркетплейсе «Сравни» Екатерина Сташкова.
Центральный банк России прогнозирует позитивные изменения на ипотечном рынке. С понижением ключевой ставки ожидается снижение процентных ставок по ипотеке. По прогнозу финансиста, средний размер ставок по ипотеке на новостройки составит около 15 процентов, а на вторичное жилье — примерно 17 процентов.
В текущем году также прогнозируется увеличение объема выдач кредитов. Ожидается, что этот показатель вырастет на 20 процентов по сравнению с 2025 годом и достигнет 4,6 триллиона рублей.
Однако Сташкова отмечает, что уровень ставок по рыночной ипотеке не всегда точно отражает ключевую ставку ЦБ. Для того чтобы рыночная ипотека составляла, например, 12 процентов, необходимо, чтобы ключевая ставка была на уровне 8-10 процентов.
Читайте также: