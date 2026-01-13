Ozon сократил сроки возврата товаров в Новосибирске

13 января 2026, 09:08

Фото: iStock/mesh cube

В Новосибирске в пунктах выдачи заказов Ozon на новогодние праздники временно сократили период возврата товаров в качестве инструмента поддержки продавцов. Об этом сообщили в пресс-службе Ozon.





Так, люди начали массово возвращать купленные товары, а в пунктах выдачи заказов происходили беспорядки. Из-за этого Ozon до новогодних праздников сократил сроки возврата с 21 до 15 дней, при этом новогодний декор можно было вернуть в течение семи дней.





«Новые сроки стали дополнительным инструментом поддержки продавцов», — приводит Om1 Новосибирск сообщение пресс-службы Ozon.

«В большинстве случаев выбор остается именно за продавцом. Чтобы вернуть товар, клиент оформляет заявку в личном кабинете, после чего, в зависимости от схемы продаж, продавец или Ozon принимает решение о возврате», — заключили в компании.