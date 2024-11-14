Россияне смогут узаконить самовольную перепланировку квартиры без суда

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Россиянам разрешат узаконить самовольную перепланировку квартиры без суда. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на утвержденную правительством дорожную карту.
«Речь идет о ранее проведенном ремонте, который не согласовали вовремя, но теперь подтверждение потребовалось, например, в связи с продажей квартиры», — говорится в сообщении издания.
На сегодняшний день инициатива уже действует в Москве, при этом до конца текущего года ее планируется распространить на всю Россию.
Однако узаконить перепланировку можно будет только в случае, если она выполнена по всем нормам. Изменения не должны нарушать вентиляцию, не создавать мокрых зон, соответствовать нормам безопасности и выполнены по строительным стандартам.
Отмечается, что на сегодняшний день на вторичном рынке перепланировка сделана почти в 40% квартир. При этом в большинстве случаев она незаконна.
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Элина Позднякова