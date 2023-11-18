Россияне в Финляндии провели митинг против закрытия КПП на границе

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Россияне организовали митинг в Хельсинки, выступив против закрытия четырех пограничных КПП.Такое решение приняло финское правительство, передает корреспондент РИА Новости.
Столичная полиция дала разрешение на проведение акции. По оценке СМИ, в 12:00 (13:00 по Москве) на нем участвовали около 300 человек.
По словам одной из участниц митинга, такое решение ограничивает право жителей страны на встречи с родственниками.
Уточняется, что на митинге была замечена другая девушка с ребенком, которая держала плакат с надписью Haluan tavata mummoani! ("Хочу увидеться с бабушкой!").
Ранее сообщали, что итальянские студенты повесили на Пизанской башне флаг Палестины. Соответствующее сообщение они распространили в соцсетях.
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По словам одной из участниц митинга, такое решение ограничивает право жителей страны на встречи с родственниками.
Ранее сообщали, что итальянские студенты повесили на Пизанской башне флаг Палестины. Соответствующее сообщение они распространили в соцсетях.
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Дана Игумнова