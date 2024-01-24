«Сбой.РФ»: количество жалоб россиян на работу Telegram превысило 5,5 тысяч

Фото: istock / I going to make a greatest artwork as I can, by my head, my hand and by my mind.
Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram. Согласно данным сервиса «Сбой.РФ», 24 января количество обращений россиян превысило 5,5 тысяч.
Больше всех жалоб зафиксировано в Новосибирской области (34%), Хабаровском крае (20%), Москве (11%) и Санкт-Петербурге (8%). Со сбоями также столкнулись жители Москвы, Приморского края и Башкирии.
По данным ряда пользователей, мессенджер работает нормально при включенном VPN.
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Алина Юрчак