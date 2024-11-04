Россияне жалуются на распространение вируса Коксаки в садиках и школах

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Россияне жалуются на вирус Коксаки в садиках и школах. О случаях заболевания детей с похожими симптомами сообщают в Московской и Владимирской областях, а также в Краснодарском крае. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Родители заболевших обеспокоены, что инфекцию могли завезти россияне, которые вернулись из Турции. Уточняется, что в одном из садиков во Владимире с вирусом в группу привели ребёнка, после чего все дети начали болеть по очереди. В результате заразились более 20 воспитанников. Среди симптомов у детей обнаружили язвы во рту и сыпь на теле.
О подобных случаях сообщают и жители Краснодарского края. Согласно информации источника, в больнице как минимум одному школьнику поставили диагноз Коксаки.
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