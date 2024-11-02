Туристы из России заразились неизвестным вирусов в Турции

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В турецком городе Белек зафиксировали мощную вспышку заболеваемости неизвестным вирусом, сообщает Телеграм-канал SHOT.
Десятки детей и взрослых прибыли в местную больницу с температурой выше 39 градусов — её не получалось сбить ни суспензиями, ни таблетками. Врачам пришлось ставить капельницы больным. Около четырёх или пяти дней длится острая фаза болезни, далее люди идут на поправку.
Пока неизвестно каким вирусом заражаются люди. По предположениям — коксаки, для которого характерна сыпь на конечностях. Это также может быть одна из новых разновидностей COVID-19 — часть взрослых жалуются на потерю аппетита, болезненные ощущения в костях. Некоторые думают, что это было проявление ротавируса, но лишь у части людей заметили рвоту и тошноту. Сейчас всем больным ставят диагноз: «острая инфекция, неуточнённая». Их лечат противоинфекционными препаратами и антибиотиками.
Некоторым туристам становится плохо уже после возвращения в Россию, кто-то чувствует недомогание уже в самолёте. Инкубационный период вируса может составлять от 4 до 14 дней.
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Пока неизвестно каким вирусом заражаются люди. По предположениям — коксаки, для которого характерна сыпь на конечностях. Это также может быть одна из новых разновидностей COVID-19 — часть взрослых жалуются на потерю аппетита, болезненные ощущения в костях. Некоторые думают, что это было проявление ротавируса, но лишь у части людей заметили рвоту и тошноту. Сейчас всем больным ставят диагноз: «острая инфекция, неуточнённая». Их лечат противоинфекционными препаратами и антибиотиками.
«У заболевших в анализах крови значительно повышен C-реактивный белок, азот мочевины и количество нейтрофилов», — говорится в сообщении.
Некоторым туристам становится плохо уже после возвращения в Россию, кто-то чувствует недомогание уже в самолёте. Инкубационный период вируса может составлять от 4 до 14 дней.
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Ольга Енгалычева