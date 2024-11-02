У подхватившего неизвестный вирус в Турции ребёнка появились сильные высыпания во рту

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Сильные высыпания на руках, ногах и во рту появились у российского ребёнка, подхватившего вирус в отеле турецкого Белека. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что симптомы заболевания схожи в теми, что возникают при заражении вирусом Коксаки. Это одна из разновидностей энтеровирусов, при которой свойственна лихорадка, тошнота, диарея и красная сыпь на коже. Однако врачи предварительно поставили диагноз «Острая инфекция верхних дыхательных путей».
Первые симптомы заболевания появились у ребёнка несколько дней назад. Родители сразу же отправились в местную больницу, где в этот же день также госпитализировали ещё несколько несовершеннолетних и взрослых с аналогичными симптомами.
Также сообщается, что инфекция начала отступать спустя четыре дня приёма жаропонижающих и антибиотиков.
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Первые симптомы заболевания появились у ребёнка несколько дней назад. Родители сразу же отправились в местную больницу, где в этот же день также госпитализировали ещё несколько несовершеннолетних и взрослых с аналогичными симптомами.
Также сообщается, что инфекция начала отступать спустя четыре дня приёма жаропонижающих и антибиотиков.
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Анастасия Чинкова