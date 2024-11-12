Россиянин осужден на 14 лет за госизмену и хранение оружия

Фото: iStock/gorodenkoff
Московский городской суд приговорил россиянина Андрея Титова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 тысяч рублей за госизмену и хранение оружия, передает ТАСС.
Апелляционный суд оставил приговор в силе, изменив его только в части упоминаний о передаче секретных данных и транспортировке оружия.
Титов был арестован в июне 2022 года. Дело в отношении его было засекречено. Изначально ему вменяли только государственную измену по статье 275 УК РФ, но позже добавили статью 222 УК РФ, связанную с хранением оружия. Теперь решение Московского городского суда вступило в законную силу.
Читайте также:
Топ-менеджера РЖД арестовали за получение особо крупной взятки
Двое солдат ВСУ предстанут перед судом за преступления в Курской области
Бывший глава уголовного розыска Санкт-Петербурга задержан за превышение полномочий
«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам приговор Московского городского суда изменен в части упоминания о передаче сведений, составляющих гостайну, и о перевозке, приобретении оружия и боеприпасов», — сообщила представитель суда апелляционной инстанции.
Титов был арестован в июне 2022 года. Дело в отношении его было засекречено. Изначально ему вменяли только государственную измену по статье 275 УК РФ, но позже добавили статью 222 УК РФ, связанную с хранением оружия. Теперь решение Московского городского суда вступило в законную силу.
Читайте также:
Топ-менеджера РЖД арестовали за получение особо крупной взятки
Двое солдат ВСУ предстанут перед судом за преступления в Курской области
Бывший глава уголовного розыска Санкт-Петербурга задержан за превышение полномочий
Мария Моисеева