Бывший глава уголовного розыска Санкт-Петербурга задержан за превышение полномочий

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6 ноября сотрудниками ФСБ был задержан бывший руководитель главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленобласти Олег Колесников.
Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, сообщает источник «Известий».
Колесникову предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ, часть 3, касающейся превышения должностных полномочий.
Ранее, 12 июля, в Иваново по аналогичному обвинению были арестованы два заместителя председателя правительства Ивановской области — Ирина Эрмиш и Сергей Зобнин. По данным УФСБ, они способствовали одной фирме в получении права на заключение 22 контрактов на капитальный ремонт объектов социальной сферы на сумму более 850 млн рублей.
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Колесникову предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ, часть 3, касающейся превышения должностных полномочий.
Ранее, 12 июля, в Иваново по аналогичному обвинению были арестованы два заместителя председателя правительства Ивановской области — Ирина Эрмиш и Сергей Зобнин. По данным УФСБ, они способствовали одной фирме в получении права на заключение 22 контрактов на капитальный ремонт объектов социальной сферы на сумму более 850 млн рублей.
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Мария Моисеева