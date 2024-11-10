Топ-менеджера РЖД арестовали за получение особо крупной взятки

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Заместителя руководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрию Каменеву арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Топ-менеджера компании, как отмечается, отправили в СИЗО до 9 декабря.
«В отношении Каменева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В настоящий момент ему предъявлено обвинение, а предварительное следствие по делу продлено до 9 декабря этого года», — приводят в агентстве слова собеседника.В материалах дела указано, что апелляционный суд отказался выпускать замруководителя под домашний арест. Сам Каменев свою вину не признал. В его квартирах уже прошли обыски.
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