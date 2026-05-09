Россиянин отправился в велопутешествие из Таиланда в Крым
Россиянин отправился в велопутешествие из Таиланда в Крым — ему предстоит преодолеть около 12 тысяч километров. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
35-летний Андрей Павлов тщательно подготовился к длительному путешествию. Он приобрёл подержанный велосипед за 29 тысяч рублей, а также палатку и всё, что может понадобиться ему в дороге. Перед началом путешествия ему пришлось расстаться с попугаем по имени Паша, который часто сидел у него на плече. Теперь его ждёт несколько месяцев пути через пять разных стран.
Второго мая Андрей отправился в путь с Пхукета. В день он преодолевает от 50 до 70 километров. На протяжении всего маршрута мужчине оказывают поддержку местные жители: они угощают его фруктами, предоставляют питьевую воду, а в одном случае даже предложили ночлег. Часть своих расходов россиянин покрывает за счёт добровольных пожертвований от подписчиков: благодаря этим средствам он иногда останавливается в хостелах или недорогих отелях.
До Крыма Павлов намерен добраться исключительно на велосипеде. Как говорит сам Андрей, это путешествие должно помочь ему «выбраться из жизненного лабиринта».
