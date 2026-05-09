Врач назвала распространенную ошибку при борьбе с летним отравлением
В качестве первой помощи при отравлении можно принять восемь-десять таблеток активированного угля, однако имодиум без указания врача применять нельзя, поскольку препарат «задерживает» токсины в кишечнике. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь.
По мнению специалиста, неправильное хранение продуктов питания, недостаточная термическая обработка мяса и плохая гигиена рук являются основными причинами летних пищевых отравлений. При появлении симптомов отравления, таких как тошнота, диарея и боль в животе, в первую очередь следует промыть желудок. Затем можно принять восемь-десять таблеток активированного угля или два пакетика смекты, советует врач.
Гузь отметила, что диарея и рвота, вызванные отравлением, могут привести к нарушению водно-солевого баланса, когда потери жидкости превышают её поступление. В результате организм теряет важные электролиты, такие как натрий, калий и хлор. Чтобы предотвратить дефицит электролитов, рекомендуется принять регидрон и обеспечить достаточное питьё.
При сильных болях в животе может быть полезен дротаверин (но-шпа), однако без консультации с врачом следует избегать приёма имодиума (лоперамида), который задерживает токсины в кишечнике, предупреждает медик.
Имодиум замедляет сокращения стенок кишечника и повышает тонус анального сфинктера, что облегчает позывы к дефекации при запоре. Однако снижение перистальтики увеличивает время прохождения содержимого по кишечнику, что может привести к более длительному контакту токсинов со слизистой и, как следствие, к их усиленному всасыванию в кровоток.
