Творческие коллективы Серпухова выступили на концерте к 9 Мая
Праздничный концерт, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся накануне 9 мая во дворце культуры «Россия» в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На сцене выступили местные творческие коллективы.
«Зрителям представили вокальные и хореографические номера, объединённые главными темами — уважением к подвигу предков, гордостью за страну и верой в мирное будущее», — говорится в сообщении.Артистов принимали очень тепло. В зале не скрывали слёз и нередко аплодировали стоя.
В администрации округа отметили, что такие мероприятия помогают сохранить живую связь между поколением героев, которые вынесли все испытания и сумели отстоять нашу Родину, и их потомками.