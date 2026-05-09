Творческие коллективы Серпухова выступили на концерте к 9 Мая

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Праздничный концерт, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся накануне 9 мая во дворце культуры «Россия» в Серпухове. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



На сцене выступили местные творческие коллективы.

«Зрителям представили вокальные и хореографические номера, объединённые главными темами — уважением к подвигу предков, гордостью за страну и верой в мирное будущее», — говорится в сообщении.
Артистов принимали очень тепло. В зале не скрывали слёз и нередко аплодировали стоя.

В администрации округа отметили, что такие мероприятия помогают сохранить живую связь между поколением героев, которые вынесли все испытания и сумели отстоять нашу Родину, и их потомками.
Лев Каштанов

