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Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines, запретив ему полеты на год

Turkish Airlines не допустила россиянина на рейс из Стамбула в Панаму
28 сентября 2024, 07:53
Фото: iStock/skyNext

Фото: iStock/skyNext

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила россиянина Глеба Шаткова на рейс из Стамбула в Панаму. Об этом сообщил РИА Новости сам пострадавший пассажир.
Уточняется, что Шатков планирует экспедицию в Антарктиду, поэтому он решил заранее перегнать яхту в Тихий океан через Панамский канал и подготовить ее к переходу. Однако на посадке в Стамбуле россиянину отказали в допуске на рейс до Панамы, используя множество необъективных причин.

Шатков также подвергся проверке со стороны Turkish Airlines — у него несколько часов проверяли счета, узнавали причину, по которой он хочет пересечь Панамский канал. Примечательно, что в полете было отказано и другим гражданам РФ.



Причины данного решения могут включать отказ властей страны назначения, отсутствие необходимых документов и другие. Авиакомпания при этом оповестила Шаткова о запрете на полеты ее рейсами в ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года. Россиянин намерен предпринять попытку добраться до Панамы через Дубай.

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В России запланировали обновление отечественной энергосистемы
«Ведомости»: власти России планируют обновление отечественной энергосистемы
28 сентября 2024, 03:38

Фото: iStock/vladj55

Российские власти планируют обновление энергосистемы страны к летнему сезону. Об этом сообщают «Ведомости».
Обновление энергосистемы будет проводиться параллельно с подготовкой к отопительному сезону. По словам министра энергетики Сергея Цивилева, причиной такого решения стала серия отключений электроэнергии в Приморье и на юге страны.

«Только войдем в осенне-зимний период – начнем готовиться еще к летнему периоду. Жизнь теперь заставляет отдельно готовиться и к летнему периоду, не только к осенне-зимнему периоду», – сказал Цивилев.

Ранее министр энергетики Ирана Аббас Алиабади предложил соединить энергетические сети арабских стран с Россией. Он предложил подключить энергетические сети арабских стран к российской энергетической сети, а Ирану выступить в качестве посредника.

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#приморский край
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«Птичья костка» или Людмилин день 29 сентября: как укрепить здоровье и не лишиться денег
28 сентября 2024, 00:00

Фото: istock/Igor Zubkov

29 сентября в народном календаре отмечается Людмилин день или Птичья костка — праздник, который имеет свои традиции, приметы и запреты. Этот день связан с именем святой Людмилы, которая была крещена в Чехии в IX веке и стала первой христианской княгиней этой страны. ​О том, какаие приметы существуют и когда зародилось торжество расскажет редакция «Радио 1».

История праздника


Святая Людмила была известна своей добротой, милосердием и заботой о бедных и нуждающихся. Она старалась привить христианские ценности своим детям и внукам, но особенно выделяла свою внучку, святую княжну Вячеслава. После смерти Людмилы её жизнь и дело оказались под угрозой: её муж, князь Болеслав, решил вернуться к язычеству и начал преследовать христиан.

Несмотря на это, святая Людмила продолжала молиться за свою семью и народ, и её вера оставалась непоколебимой. В итоге она была жестоко убита по приказу своего мужа, но её дело не пропало: святая княгиня стала символом борьбы за христианскую веру и примером для всех, кто сталкивается с трудностями и испытаниями.

Еще у праздника есть названия «Птичье голошение» и «Птичья костка». Они произошли из-за того, что перелетные птицы в это время активно отправляются в путь, и, покидая родные края, «голосят» на все лады.

Приметы и традиции


В Людмилин день существует множество примет, связанных с погодой, урожаем и личной жизнью. Например, если в этот день идёт дождь, то это считается хорошим знаком — он обещает богатый урожай в следующем году. Также говорят, что если в этот день увидеть радугу, то это означает удачу и успех в делах.


Фото: istock/jamesvancouver

Что делать нельзя


Однако есть и запреты, которые связаны с этим днём. Например, не рекомендуется заниматься тяжёлой работой, особенно связанной с землёй. Также не стоит ругаться и ссориться, чтобы не привлечь беду. Считается, что в Людмилин день нельзя отказывать в помощи нуждающимся, иначе можно навлечь на себя неприятности. Также не рекомендуется давать деньги в долг, чтобы не отдать своё благополучие.

В этот день можно приготовить блюда из тыквы — символа урожая и достатка. Тыква считается целебным продуктом, который помогает укрепить здоровье и привлечь удачу.

Современные традиции


Сегодня Людмилин день не так широко отмечается, как раньше, но некоторые традиции всё ещё живы. В некоторых регионах России в этот день готовят блюда из тыквы, посещают храмы и молятся святой Людмиле, просят её о защите и помощи. Также в этот день можно заняться благотворительностью, помочь нуждающимся или просто сделать что-то доброе для других людей. Это поможет привлечь удачу и благополучие в свою жизнь.

Важно отметить, что народные приметы и традиции не имеют научного обоснования и не могут гарантировать каких-либо результатов. Однако они являются частью культурного наследия и могут быть интересны для изучения.

Кроме того, в Людмилин день можно провести время с семьёй и друзьями, поделиться своими мыслями и чувствами, обсудить важные темы. Это поможет укрепить отношения и создать позитивную атмосферу.

Некоторые люди верят, что в этот день можно загадать желание, и оно обязательно исполнится. Для этого нужно написать желание на бумаге, сжечь её и развеять пепел по ветру.

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На выставке Ван Гога экоактивистки облили томатным супом две картины с подсолнухами
Экоактивистки снова облили супом картины «Подсолнухи» Ван Гога в Лондоне
27 сентября 2024, 22:31

Фото: istockphoto/Aleksandr_Vorobev

Активистки экологического движения Just Stop Oil облили томатным супом две картины Ван Гога с подсолнухами в музее Лондона во второй раз. Об этом сообщает 27 сентября британская газета The Guardian.
Участницы движения против ископаемых видов топлива зашли в галерею на выставку Ван Гога и вылили томатный суп Heinz на две картины «Подсолнухи 1889» и «Подсолнухи 1888».

За час до этого двух сторонниц того же движения приговорили к тюремному сроку за похожую акцию. Тот акт вандализма был в 2022 году в Национальной галерее Лондона, где две женщины Фиби Пламмер и Анна Холланд облили таким же супом картину «Подсолнухи» стоимостью 10 000 евро.

Активисты объясняют порчу культурных ценностей протестом против разработки новых месторождений нефти и газа в Великобритании.

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#музей
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Серпуховские курсанты приняли участие в занятиях по огневой подготовке
27 сентября 2024, 20:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Воспитанники Серпуховского военно-спортивного центра «Маргеловец» начали занятия по огневой подготовке. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Под руководством опытных офицеров-наставников курсанты отрабатывали стрельбу из разных положений, имитирующих реальные условия боя – из пролома в стене, на неустойчивой опоре и в движении. Многие ребята впервые держали в руках боевое оружие, однако успешно справились с заданиями. Занятия завершились без происшествий», – отметили в пресс-службе.
Руководство «Маргеловца» поблагодарило 173-й отдельный гвардейский разведывательный батальон за организацию занятий.

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#серпухов
#подмосковье
#московская область
#военные
#стрельба
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Серпуховские волонтёры стали участниками Окружного форума активистов
27 сентября 2024, 19:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Делегация серпуховских волонтёров побывала на Окружном форуме для руководителей и активистов добровольческих организаций и молодёжных центров Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Образовательный форум проводили при поддержке Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья. В Мытищах собрались более 150 представителей всех муниципалитетов региона. Они обсудили планы развития добровольчества на будущий год, программу страхования для волонтёров, практику поддержки добровольчества «Регион добрых дел» Московской области, запланированные события, – уточнили в администрации.
На втором семинаре «Организация мероприятия: как управлять 1000 и 1 процессом и получить крутой результат?» выступила руководитель Управления спецпроектов и организации событий Ассоциации Добро.рф, программный директор Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ Елена Черненко. Она рассказала о технологиях и особенностях организации добровольческих мероприятий.

В ходе стратегической сессии по развитию волонтёрства делегации разрабатывали и представляли свои концепции развития этого движения в Подмосковье.

Кроме того, поговорили о том, как вдохновлять людей присоединяться к волонтёрским проектам. Форум закончился командообразующей игрой, направленной на сплочение добровольцев.

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#серпухов
#молодёжь
#волонтеры
#добровольцы
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#мытищи
#подмосковье
#московская область
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В Лондоне вынесен приговор экоактивисткам, облившим супом картину Ван Гога
27 сентября 2024, 19:19

Фото: istockphoto/Leonid Andronov

В Лондоне завершилось слушание по делу двух молодых активисток экологического движения Just Stop Oil. В октябре 2022 года они облили томатным супом знаменитую картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи».
Фиби Пламмер была приговорена к двум годам тюремного заключения, а Анна Холланд — к 20 месяцам, передаёт радиостанция LBC. Нападение на шедевр девушки произвели в Национальной картинной галерее Лондона. В пресс-службе музея тогда сообщали, что само полотно испорчено не было, но незначительно пострадала рама.

Стоимость восстановления «незначительно» повреждённой итальянской рамы XVII века составила 10 тысяч фунтов стерлингов. Активистки-экологи были признаны виновными в нанесении противоправного ущерба. Активисты движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. Они приклеивают себя к картинам в галереях, обливают краской здания. Также манифестанты перекрывали уличное движение в центре британской столицы.

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#активисты
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Подмосковные семиклассники написали диагностическую работу по математике
27 сентября 2024, 19:13

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Около 700 семиклассников из 32 подмосковных школ написали региональную диагностическую работу по математике. Все эти школы участвуют в проекте «Математические классы Подмосковья», сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
«Школьникам предстояло выполнить семь заданий. Пять относились к базовому уровню сложности, два – к повышенному. На все задания было отведено 45 минут с перерывами. Проверяли умения делить с остатком, решать уравнения и неравенства, вычислять проценты, находить периметр и площадь фигур, переходить от одной формы записи чисел к другой», – уточнили в министерстве.
РДР проводили на компьютерах с использованием государственной информационной системы «ЕАИС ОКО». Все работы проверяют независимые эксперты в режиме онлайн. Работа считается выполненной, если ученик набрал пять и более баллов из 19 максимально возможных.

Результаты диагностики станут известны не позднее 2 октября. В марте будущего года ученикам предстоит написать вторую РДР по математике.

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#московская область
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Адвокат Почуев: глава ореховской ОПГ Буторин вряд ли сможет уйти на СВО
27 сентября 2024, 18:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Пожизненно заключенный лидер ореховской ОПГ Сергей Буторин вряд ли сможет отправиться в зону спецоперации. Так считает адвокат Александр Почуев.
Лидер Ореховской организованной преступной группировки Сергей Буторин по кличке Ося отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова» в ЯНАО. Он уже во второй раз написал прошение об отправке его в зону специальной военной операции.

«В случае с господином Буториным очевидно, что если обвинения в создании и руководстве ОПГ нашли свое подтверждение в приговоре суда, то будет однозначный отказ», — рассказал Почуев в беседе с «Вечерней Москвой».

Он отметил, что согласно недавно принятым поправкам к УК и УПК, осужденный действительно может отправиться в зону СВО. Однако в случае с Буториным это произойдет вряд ли, заключил правозащитник.

Один раз 59-летний преступный авторитет уже писал такое заявление, но ему отказали как раз из-за пожизненного срока, напоминает телеграм-канал SHOT. На этот раз главарь ОПГ уверен, что ему разрешат отправиться на фронт благодаря «специальным решениям». Поэтому он уже начал подготовку к отправке в зону спецоперации.

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Синоптик Шувалов предупредил москвичей о резком похолодании
27 сентября 2024, 18:44

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей о резком похолодании в начале следующей недели.
«В субботу достаточно тепло, но при этом утром и вечером дождь. Температура — 18... 23 °С по Москве и области. В воскресенье пройдёт холодный фронт, температура — порядка 15... 17 °С, дожди больше, чем в субботу. И ветер юго-западный в субботу, но западный в воскресенье», — рассказал Шувалов в беседе с RT.

При этом понедельник, по его словам, станет самым холодным днем на следующей неделе. Воздух прогреется всего до 13 °С. Однако уже к среде погода «пойдет на поправку».

При этом главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что в Москве золотой осени не будет из-за засушливого сентября. По ее словам, деревья просто сбросят крону, не сменив цвет листвы.

«Скорее всего, листва высохнет и просто опадет, потому что сейчас очень много зеленых, но уже сухих деревьев. Как правило, такая листва может сохраниться до ноября, а потом просто опадет под воздействием сильных ветров, не поменяв цвет на желтый», — пояснила Позднякова.

Однако местами все же будут прослеживаться оранжевые и багряные деревья, заключила синоптик.

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