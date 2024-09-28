Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines, запретив ему полеты на год

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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines не допустила россиянина Глеба Шаткова на рейс из Стамбула в Панаму. Об этом сообщил РИА Новости сам пострадавший пассажир.
Уточняется, что Шатков планирует экспедицию в Антарктиду, поэтому он решил заранее перегнать яхту в Тихий океан через Панамский канал и подготовить ее к переходу. Однако на посадке в Стамбуле россиянину отказали в допуске на рейс до Панамы, используя множество необъективных причин.
Шатков также подвергся проверке со стороны Turkish Airlines — у него несколько часов проверяли счета, узнавали причину, по которой он хочет пересечь Панамский канал. Примечательно, что в полете было отказано и другим гражданам РФ.
Причины данного решения могут включать отказ властей страны назначения, отсутствие необходимых документов и другие. Авиакомпания при этом оповестила Шаткова о запрете на полеты ее рейсами в ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года. Россиянин намерен предпринять попытку добраться до Панамы через Дубай.
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Шатков также подвергся проверке со стороны Turkish Airlines — у него несколько часов проверяли счета, узнавали причину, по которой он хочет пересечь Панамский канал. Примечательно, что в полете было отказано и другим гражданам РФ.
Причины данного решения могут включать отказ властей страны назначения, отсутствие необходимых документов и другие. Авиакомпания при этом оповестила Шаткова о запрете на полеты ее рейсами в ряд стран Южной и Латинской Америки в течение года. Россиянин намерен предпринять попытку добраться до Панамы через Дубай.
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Екатерина Коршунова