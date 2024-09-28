Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines, запретив ему полеты на год

29 сентября в народном календаре отмечается Людмилин день или Птичья костка — праздник, который имеет свои традиции, приметы и запреты. Этот день связан с именем святой Людмилы, которая была крещена в Чехии в IX веке и стала первой христианской княгиней этой страны. ​О том, какаие приметы существуют и когда зародилось торжество расскажет редакция «Радио 1».