Три российских самолета с людьми на борту получили сигналы об угрозе уничтожения

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Три российских самолета получили сигналы об угрозе уничтожения. Об этом информирует Telegram-канал «Авиаторщина».
Сообщается, что инцидент произошел вчера днем. Российские пилоты, находясь в полете над южными регионами страны, получили предупреждение на английском языке о необходимости покинуть воздушное пространство запретной зоны, иначе самолеты будут уничтожены.
Экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа» первым сообщил диспетчерам о произошедшем. Самолет летел из Санкт-Петербурга и заходил на посадку в аэропорт Владикавказа.
После этого аналогичное предупреждение получили пилоты «Азимута», которые направлялись из Уфы в Минеральные Воды, а также экипаж Boeing 777 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Анталью.
Все самолеты совершили благополучную посадку. Информация о случившемся была передана в правоохранительные органы для последующего разбирательства.
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Экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа» первым сообщил диспетчерам о произошедшем. Самолет летел из Санкт-Петербурга и заходил на посадку в аэропорт Владикавказа.
После этого аналогичное предупреждение получили пилоты «Азимута», которые направлялись из Уфы в Минеральные Воды, а также экипаж Boeing 777 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Анталью.
Все самолеты совершили благополучную посадку. Информация о случившемся была передана в правоохранительные органы для последующего разбирательства.
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Дарья Осипова