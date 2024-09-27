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Три российских самолета с людьми на борту получили сигналы об угрозе уничтожения

«Авиаторщина»: три российских самолета получили сигналы об угрозе уничтожения
27 сентября 2024, 12:35
Фото: iStock/Sitikka

Фото: iStock/Sitikka

Три российских самолета получили сигналы об угрозе уничтожения. Об этом информирует Telegram-канал «Авиаторщина».
Сообщается, что инцидент произошел вчера днем. Российские пилоты, находясь в полете над южными регионами страны, получили предупреждение на английском языке о необходимости покинуть воздушное пространство запретной зоны, иначе самолеты будут уничтожены.

Экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа» первым сообщил диспетчерам о произошедшем. Самолет летел из Санкт-Петербурга и заходил на посадку в аэропорт Владикавказа.



После этого аналогичное предупреждение получили пилоты «Азимута», которые направлялись из Уфы в Минеральные Воды, а также экипаж Boeing 777 «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Анталью.

Все самолеты совершили благополучную посадку. Информация о случившемся была передана в правоохранительные органы для последующего разбирательства.

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#пилоты
Подростков, из-за которых сгорел запертый в сарае ребенок, отправили в закрытую спецшколу
Детей, из-за которых сгорел пятиклассник, отправили в закрытую спецшколу
27 сентября 2024, 12:46

Фото: istockphoto/Carmen Hauser

Подростков, из-за которых сгорел запертый в сарае мальчик, спустя год отправили в закрытую спецшколу. 11-летний ребенок погиб 19 мая 2023 года, когда поджег дверь, чтобы выбраться из сарая, но задохнулся и сгорел за живо.
Детская шалость обернулась трагедией в поселке Дубовая Роща Московской области, где гуляли школьники. Между мальчиками случился конфликт, и пятиклассники заперли товарища в сарае. Ребенок решил поджечь спичками дверь, а после выбить. Но огонь быстро охватил весь сарай, мальчик погиб. Товарищи пытались позвать на помощь взрослых, но безуспешно.

Тогда СК возбудил дело по двум статьям — убийство и незаконное лишение свободы. После дело переквалифицировали в несчастный случай. Самим подросткам на тот момент было по 13 лет, что ниже возраста уголовной ответственности в России.
«Чтобы школьники не остались совсем безнаказанными, депутат Госдумы Артём Метелев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проконтролировать дальнейший процесс», — сообщает Baza.

Спустя год, после обращения МВД в суд, подростков отправили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Школьники проведут там три года.

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Появилось фото с места крушения вертолёта в Архангельской области
27 сентября 2024, 12:13

Фото: istockphoto/MMADIA

В Архангельской области потерпел крушение частный четырёхместный вертолёт Robinson 44. Два человека, находившиеся на борту, погибли.
Телеграм-канал «112» опубликовал фотографии с места падения воздушной машины. На борту вертолёта находились местный бизнесмен Алексей Семёнов и депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин. Товарищи отправились на рыбалку. Возвращаясь, они вылетели из деревни Бычье в посёлок Карандашевская, сообщив родным, что будут дома через три часа. Больше они на связь не выходили.

Когда Семёнов и Сметанин не прибыли в указанное время, родственники запаниковали, но сразу сообщить в экстренные службы не решились, так как полёт не был согласован, а вертолёт, принадлежащий депутату, не был приписан ни к одному из аэродромов. Поиски пропавших начались только через сутки. Рухнувший вертолёт был найден в болотистой местности в пять километрах от Бычьего. Обломки удалось обнаружить с воздуха.







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На шерсти погибшего в семье с отравившимися детьми котенка нашли инсектицид
СК: на шерсти погибшего кота семьи с отравившимися детьми нашли инсектицид
27 сентября 2024, 11:49

Фото: сайт СК РФ

На шерсти мертвого котенка семьи, где погибли от отравления дети в Красноярском крае, нашли следы неизвестного средства от насекомых. О результатах лабораторного анализа сообщил 27 сентября Следком по Красноярскому краю и Хакасии.
«Ветеринарной службой Красноярского края проведено вскрытие, изъяты образцы шерсти, внутренних органов. По предварительным данным, уже на шерсти котёнка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства», — говорится в заявлении ГСУ СК.

Ранее сообщалось, что в пельменях и курице химикаты не нашли. В организме у погибших детей в поселке Красная Сопка обнаружили элементы неизвестного инсектицида. Из магазина, где семья покупала продукты, изъяли средство от насекомых.

Сейчас следствие ждет результаты других экспертиз.

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#красноярский край
#отравление
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Работа аэропорта «Внуково» парализована из-за самолета с лопнувшей шиной
Mash: работа аэропорта «Внуково» парализована из-за самолета с лопнувшей шиной
27 сентября 2024, 11:17

Фото: istockphoto/Daddy1971

Работа авиагавани «Внуково» парализована из-за самолета с лопнувшей шиной на взлетно-посадочной полосе, пишет Mash. Пассажиры жалуются на задержки вылетов, поскольку рейсы не выпускают и не впускают. Люди сетуют, что уже на протяжении часа нет никакого движения.
«На ВПП по-прежнему «тусуется» борт без рабочего колеса, которое порвалось во время посадки. Все ждут, когда приедет тягач и оттащит «птичку», — говорится в публикации.
Как сообщалось ранее, известны новые детали крушения вертолета Robinson 44 под Архангельском. В частности, уточнялось, что нашли место крушения винтокрылой машины. Кроме того, известно, что вертолет упал в болотистой местности.

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#россия
#аэропорт внуково
#новости
#москва
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Появились новые подробности крушения вертолета Robinson 44 в Архангельской области
Shot: в Архангельской области обнаружено место крушения вертолета Robinson 44
27 сентября 2024, 10:37

Фото: iStock/camptoloma

В Архангельской области найдено место крушения вертолета Robinson 44, на борту которого находились депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семёнов. Оба, по предварительным данным, погибли в результате трагедии. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
25 сентября Сметанин и Семёнов из Архангельска отправились на рыбалку на вертолете, которым управлял Семёнов. После остановки в деревне Езевец для пополнения снаряжения, они направились к живописным озерам неподалёку.

Порыбачив, они вернулись в деревню, разгрузились и должны были вылетать обратно в Архангельск. Отмечается, что для дозаправки мужчины остановились в деревне Бычье. Около семи вечера, они отправили сообщения своим близким, пояснив, что вылетают домой.

Однако после этого связь с ними была потеряна. Члены их семей начали волноваться, но не сразу сообщили о пропаже в экстренные службы, так как полет был несогласованным. На следующий день им стало понятно, что произошла трагедия. Позже стало известно, что Robinson потерпел крушение в болотистой местности.

Ранее сообщалось, что ученый из Нижнего Новгорода раскапывал могилы и делал кукол из тел детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#трагедия
#вертолёт
#крушение
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У жителя Серпухова нашли грецкие орехи, наполненные наркотиками
27 сентября 2024, 09:16

Фото: iStock/camptoloma

Полиция задержала ранее судимого 32-летнего жителя Серпухова по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В гараже и доме, арендованном задержанным, при обыске была обнаружена пластиковая ёмкость с порошком и 58 свёртков с аналогичным содержимым. Часть свёртков была спрятана в скорлупе грецких орехов. Экспертиза показала, что порошок является наркотиком мефедроном. Кроме того, в доме были канистры с различными жидкостями, электронные весы, лабораторная посуда и упаковочный материал», — говорится в сообщении.
Задержанный заявил, что производил наркотики для личного пользования.

Против мужчины завели уголовное дело по статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#серпухов
#наркотики
#полиция
#мвд московской области
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Неизвестный инсектицид был найден в организмах умерших под Красноярском детей
СК нашел в организмах отравившихся под Красноярском детей инсектицидное средство
27 сентября 2024, 08:01

Фото: istockphoto/artolympic

В главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что приоритетной версией расследования гибели детей, отравившихся под Красноярском, является возможность попадания в их организм компонентов неизвестного инсектицида. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что в рамках расследования дела следствием были получены предварительные данные экспертизы.

«Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент», — отметил собеседник агентства.

Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дети скончались в медицинском учреждении.

Девственник и выпускник МГУ: как ученый из Нижнего Новгорода раскапывал могилы и делал кукол из тел детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
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#семья
#мгу
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Учительница из Челябинска, которой угрожали отрезать язык, с трудом говорит
27 сентября 2024, 06:10

Фото: istock/utah778

Учительница с 35-летним стажем, Галина К., рискует не вернуться в школу №71 Челябинска после того, как отец одного из учеников довел ее до инсульта, угрожая отрезать ей язык.
В настоящее время педагог проходит длительное лечение и испытывает трудности с речью после пребывания в реанимации.

«Я не знаю, продолжу ли я работать в школе. Будущего для меня пока нет, приходится заниматься своим здоровьем. А прошлое, честно говоря, вспоминать не хочу», — поделилась Галина К. в интервью telegram-каналу «RT на русском».
Инцидент произошел, когда разъяренный отец обматерил учительницу за замечание к детям о необходимости говорить на русском языке, в то время как они использовали цыганский. В результате его действий женщина потеряла сознание и впала в инсульт.

Ситуация привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По итогам проверки, инициированной челябинским управлением следкома, было возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством и хулиганства. Угрозы учителю сделали Панченков, который в настоящее время арестован на 14 суток.

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РИА Новости: актер Воловенко устроил дебош на борту самолета
27 сентября 2024, 03:40

Фото: istock/ANATOLii SAVITSKiiru

Актер Евгений Воловенко был передан полиции после инцидента на рейсе из Москвы в Хабаровск. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации очевидцев, Воловенко вел себя крайне агрессивно: он пытался открыть дверь самолета во время полета, оскорблял членов экипажа и требовал алкоголь. Более того, актер предлагал заплатить за возможность покурить на борту.

Пресс-служба авиакомпании «Россия» сообщила РИА Новости, что на рейсе FV6297, который состоялся 15 сентября, один из пассажиров выпил четыре порции вина, после чего стал агрессивно вести себя и просить разрешение на курение. Полиция начала проверку действий актера на предмет хулиганства.
Евгений Воловенко известен по ролям в таких телесериалах, как «По законам военного времени» и «Лондонград. Знай наших!».

Ранее сообщалось, что народного артиста России Вячеслава Добрынина госпитализировали в тяжелом состоянии в московскую больницу. У певца и композитора подозревают третий инсульт, сообщает РГ со ссылкой на директора композитора.

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#полиция
#курение
#алкоголь
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