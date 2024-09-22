Российские туристы 12 часов не могут улететь из ОАЭ

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Пассажиры российской авиакомпании «Победа» 12 часов не могут вылететь из аэропорта Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается. что самолёт должен был вылететь во Внуково ещё в 08:30. Однако из-за неисправности двигателя, а именно, из-за его перегрева, рейс отложили.
Российские туристы рассказали, что представители авиакомпании обещали оперативно устранить неисправность или отправить пассажиров в Москву на другом самолёте. Однако этого так и не произошло. В районе 17:00 мск россиян начали пофамильно вызывать для размещения в гостинице.
При этом уточнялось, что после выселения из неё в 20:00 отдыхающим придется самостоятельно решать проблемы с размещением, если самолёт до этого времени не будет готов.
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Российские туристы рассказали, что представители авиакомпании обещали оперативно устранить неисправность или отправить пассажиров в Москву на другом самолёте. Однако этого так и не произошло. В районе 17:00 мск россиян начали пофамильно вызывать для размещения в гостинице.
При этом уточнялось, что после выселения из неё в 20:00 отдыхающим придется самостоятельно решать проблемы с размещением, если самолёт до этого времени не будет готов.
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Анастасия Чинкова