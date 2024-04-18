Россиянка наказала банк за поступавшие ей в течение года звонки коллекторов

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Жительница Республики Коми наказала коллекторское агентство за постоянные звонки и СМС-уведомления, полученные от них, сообщает пресс-служба судов региона в социальной сети «ВКонтакте».
В начале 2023 года россиянка была признана банкротом. Тем не менее, коллекторское агентство, представляющее интересы кредитора, продолжало на протяжении всего года информировать женщину о ее оставшемся долге. В итоге она обратилась в суд, где запросила компенсацию морального ущерба в размере 250 тысяч рублей от банка.
Суд признал претензии обоснованными и взыскал с кредитной организации 250 тысяч рублей, однако сумма была передана в бюджет государства, а не истцу. Ущерб, нанесенный россиянке в моральном плане, был оценен судом в три тысячи рублей. Однако данное решение еще не вступило в законную силу.
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Артем Кузьмин