Коллекторы в Омске принесли похоронные венки к дому должницы-пенсионерки

По информации СМИ, коллекторы долго пытались добиться выплаты долга от 68-летней жительницы Омска. Они разрисовывали забор оскорбительными надписями, блокировали ей дорогу у дома, а также угрожали. В результате, они принесли к её дому похоронные венки. Однако, досталось самим коллекторам. Их оштрафовали на 105 тысяч рублей за давление на должника.В омской службе судебных приставов отметили, что материалы, собранные по факту произошедшего, направлены в правоохранительные органы.Читайте также: В Шереметьево задержали пассажира, который пытался пронести в самолёт гранатуПоддерживающему СВО актёру Шагину пришла подозрительная посылка со статуэткойВыживший в авиакатастрофе пилот опроверг перевозку в самолёте миллиона долларов