Под Калугой коллекторы угрожают жителям деревни за долги пятилетней давности по ЖКХ

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Коллекторы угрожают жителям калужской деревни Животинки из-за долгов пятилетней давности перед «Калугаоблводоканалом». Об этом пишет издание «Подъём».
Отмечается, что ещё с советских времён водяную скважину в деревне обсуживало госпредприятие. Однако в 2019 году это право перешло «Калугаоблводоканалу», о чём жители узнали лишь в 2023 году во время установки счётчиков. При этом оплату за предыдущие годы решили считать по средним нормативам, о чём собственники также не знали.
Об этом их оповестило коллекторское «Агентство Р.О.С. долгЪ», которому оператор продал просроченные долги. Коллекторы пригрозили жителям лично взаимодействовать с ними до полного взыскания задолженности, а также угрожали судом, арестом имущества и запретом выезда за рубеж.
При этом, жители Животинок не давали разрешения на передачу своих личных данных третьим лицам.
Местные жители переживают за состояние пенсионеров, живущих в деревне, которые очень остро реагируют на такую ситуацию.
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Об этом их оповестило коллекторское «Агентство Р.О.С. долгЪ», которому оператор продал просроченные долги. Коллекторы пригрозили жителям лично взаимодействовать с ними до полного взыскания задолженности, а также угрожали судом, арестом имущества и запретом выезда за рубеж.
Местные жители переживают за состояние пенсионеров, живущих в деревне, которые очень остро реагируют на такую ситуацию.
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Анастасия Чинкова