Россиянка собрала 1,6 млн рублей и погасила ипотеку менее чем за сутки
Россиянка, ведущая блог в Instagram*, обратилась к подписчикам с необычной просьбой — перевести по 100 рублей для досрочного закрытия ипотечного кредита. Менее чем за 24 часа семья с двумя детьми получила 1 600 017 рублей.
В новом видео девушка продемонстрировала, как через мобильное приложение банка досрочно погашает кредит, и поблагодарила откликнувшихся. По её подсчетам, для полного расчета с банком хватило бы переводов от 16 тысяч человек.
«Когда человек человечится — это прекрасно», — прокомментировала она случившееся в соцсетях.Тем временем доктор экономических наук Юрий Шедько в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что снижение ключевой ставки повлияет на стоимость займов не мгновенно, а с лагом в две-четыре недели. Ощутимые изменения по кредитам и ипотеке, по его словам, появятся в течение двух недель после заседания ЦБ 24 апреля, то есть уже в мае. Шедько прогнозирует снижение ключевой ставки с 15% до 14,5% на ближайшем заседании, вслед за чем последует удешевление кредитов.