Россиянка собрала 1,6 млн рублей и погасила ипотеку менее чем за сутки

17 апреля 2026, 15:12

Фото: istockphoto/Evkaz

Россиянка, ведущая блог в Instagram*, обратилась к подписчикам с необычной просьбой — перевести по 100 рублей для досрочного закрытия ипотечного кредита. Менее чем за 24 часа семья с двумя детьми получила 1 600 017 рублей.





В новом видео девушка продемонстрировала, как через мобильное приложение банка досрочно погашает кредит, и поблагодарила откликнувшихся. По её подсчетам, для полного расчета с банком хватило бы переводов от 16 тысяч человек.





«Когда человек человечится — это прекрасно»‍, — прокомментировала она случившееся в соцсетях.



