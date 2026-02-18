Эксперт рассказал, при какой ключевой ставке ипотека вновь станет доступной

18 февраля 2026, 19:26

Экономист Ордов: Ипотека станет доступной только при ключевой ставке в 10%

Фото: iStock/Evkaz

Ипотека станет массовой и доступной только при ключевой ставке в 10%. Это может произойти к концу 2027 года. Такое мнение выразил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.





По его словам, ставки по рыночной ипотеке будут снижаться вслед за ключевой. А банки начнут предлагать программы с более низкими ставками, поскольку ипотека является долгосрочным кредитом, выгодным для организаций. Пока же ипотека является недоступной для большинства россиян, а первичное жилье стоит дороже вторичного.





«Сейчас ситуация меняется. Госпрограммы становятся более адресными и ориентированы на тех, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий. А коммерческая ипотека из-за ужесточения денежно-кредитной политики доступна очень ограниченному кругу заемщиков. Это естественным образом снижает спрос на новостройки», — пояснил Ордов в разговоре с Москвой 24.