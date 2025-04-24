Ипотека стала практически недоступной для основной части россиян из-за высокой ставки

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Рынок ипотеки не станет более доступным для россиян ранее 2027 года. Такой прогноз дал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Девелоперы не могут уменьшить цены на квартиры: это их инвестиции, в том числе за счет кредитов в банках, которые нужно возвращать. В итоге слишком большая цена делает приобретение жилья за собственные средства возможным лишь для небольшой части населения», — пояснил Сафонов в беседе с «Москвой 24».
По его словам, люди всё реже начали оформлять ипотечные кредиты из-за высокой ставки.
Эксперт также считает, что рынок ипотеки не станет более доступным для основной части населения раньше 2027 года.
В свою очередь, инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин в разговоре с «Газетой.Ru» подсказал, как можно повысить цену на аренду квартиры.
«На цену аренды жилья влияет в основном локация. Но если это уже никак не поменять, можно поднять ценник только за счет ремонта. Универсальный и практичный ремонт «под евро», наличие базовой техники и чистой сантехники, как правило, позволяет сдать на 10–20% дороже, чем такую же, но не подготовленную квартиру», — рассказал Бахтин.
Он подчеркнул, что квартиру стоит сдавать по рыночной цене. Если занизить её, то доход уменьшится, а если завысить, то арендаторы будут выбирать более дешевые варианты.
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