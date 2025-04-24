Ипотека стала практически недоступной для основной части россиян из-за высокой ставки

Международная автомобильная медиаэкспедиция «Победа в наших сердцах» пройдёт в этом году в десятый раз, её участники проедут на автомобилях ГАЗ М-20 «Победа» по местам боевой славы советского народа и городам-героям, сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества».