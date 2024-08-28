Россиянки, которым турецкая полиция вырвала ногти, вернулись домой

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Две россиянки, которые были задержаны в Турции и не могли покинуть страну почти три месяца, возвратились на родину. Об этом сообщают «Аргументы и факты».
На сегодняшний день женщины ведут судебный процесс против турецких правоохранителей, обвиняя их в неправомерных действиях. Во время задержания в аэропорту одной из россиянок вырвали ногти.
Уточняется, что туристки были вынуждены жить в заброшенном доме и мыться в торговом центре, пока не получили помощь от дипломатов и правозащитников. Большую часть времени они жили в стране без денег.
Напомним, женщины не могли вернуться в Россию из-за подписки о невыезде. Такое решение вынес местный суд после того, как они стали участницами инцидента с турецкими правоохранителями в аэропорту Антальи.
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Уточняется, что туристки были вынуждены жить в заброшенном доме и мыться в торговом центре, пока не получили помощь от дипломатов и правозащитников. Большую часть времени они жили в стране без денег.
Напомним, женщины не могли вернуться в Россию из-за подписки о невыезде. Такое решение вынес местный суд после того, как они стали участницами инцидента с турецкими правоохранителями в аэропорту Антальи.
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Екатерина Коршунова