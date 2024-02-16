Росстат: Естественная убыль населения в 2023 году составила 495,2 тысячи человек

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В 2023 году естественная убыль населения в России снизилась на 17 процентов, соответствующие данные публикует Росстат.
Как сообщили в ведомстве, за 2023 год 1,76 миллиона человек, проживавших на территории РФ, ушли из жизни, что на 7,6 процентов меньше, чем смертность за 2022 год.
В то же время, рождаемость за минувший год снизилась на 3,2 процента и составила 1,3 миллиона человек.
В декабре 2023 года в Российской Федерации умерли 160 тысяч человек, что на 3,1 меньше, чем за любой другой месяц прошлого года. Родились же на свет за этот месяц в РФ 102,6 тысячи человек, что также на 5,3 процента меньше, чем за весь год.
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В то же время, рождаемость за минувший год снизилась на 3,2 процента и составила 1,3 миллиона человек.
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Евгения Парфентьева