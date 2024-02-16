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Росстат: Естественная убыль населения в 2023 году составила 495,2 тысячи человек

16 февраля 2024, 22:21
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

В 2023 году естественная убыль населения в России снизилась на 17 процентов, соответствующие данные публикует Росстат.
Как сообщили в ведомстве, за 2023 год 1,76 миллиона человек, проживавших на территории РФ, ушли из жизни, что на 7,6 процентов меньше, чем смертность за 2022 год.

В то же время, рождаемость за минувший год снизилась на 3,2 процента и составила 1,3 миллиона человек.


В декабре 2023 года в Российской Федерации умерли 160 тысяч человек, что на 3,1 меньше, чем за любой другой месяц прошлого года. Родились же на свет за этот месяц в РФ 102,6 тысячи человек, что также на 5,3 процента меньше, чем за весь год.

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#росстат
#россия
#население
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Акция «Вода России» объединит более 7 тысяч подмосковных волонтёров
16 февраля 2024, 21:54

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Московской области стартовал один из самых масштабных экологических проектов – ежегодная Всероссийская акция «Вода России», сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья. Экоакция объединяет по всей стране миллионы неравнодушных, которые выходят на расчистку акваторий и берегов.
«Свыше ста мероприятий по расчистке водоёмов проведут в 43 городских округах региона. Планируется, что в них примут участие более 7 тысяч волонтёров. Реки и озера – любимые места отдыха, о которых нужно заботиться. Приглашаем жителей присоединиться к акции и сделать свой вклад в сохранение чистых и здоровых водоёмов Подмосковья», – сказал глава Минэкологии Тихон Фирсов.
Акция «Вода России», которая проводится с 2014-го, в этом году продлится до октября. За 10 лет в ней приняли участие 9,5 млн человек из 89 регионов страны. Они расчистили 10,3 тысячи водоемов, собрав свыше 10 млн мешков мусора.

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#тихон фирсов
#экологическая акция
#водоёмы
#подмосковье
#московская область
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Олега Тинькова* признали иностранным агентом
16 февраля 2024, 21:03

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российского предпринимателя Олега Тинькова* внесли в реестр иностранных агентов, соответствующая информация опубликована на сайте Минюста РФ.
В 2019 году у Тинькова* диагностировали рак крови. Он проходил лечение в Германии, после чего остался жить в Европе и больше не возвращался в России.

После начала специальной военной операции он сделал заявление о несогласии с позицией российских властей. Спустя некоторое время, он полностью вышел из всех российских бизнесов и продал своё детище — «Тинькофф банк».

«О.Ю. Тиньков* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — сообщили на сайте Минюста.

В ведомстве напомнили и том, что Тиньков* выступал против проведения СВО.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
#иностранный агент
#минюст рф
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Программа улучшения жилищных условий охватит в этом году 270 подмосковных семей
16 февраля 2024, 21:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Улучшить жилищные условия в рамках программы «Молодая семья» в этом году смогут 270 семей из Московской области. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Программа «Молодая семья» была разработана федеральным правительством для улучшения жилищных условий семей по всей стране. В Подмосковье она заработала в 2007 году. Суть программы – в субсидировании стоимости квартиры государством.
«За время действия программы порядка 5 тыс подмосковных семей улучшили жилищные условия за счёт господдержки. В прошлом году субсидию получили 239 семей. Планируется, что в этом году участников программы будет больше – 270», – рассказал спикер регионального парламента.
По его словам, в прошлом году на реализацию программы из бюджета Московской области выделили 687 млн рублей, в этом – 858 млн. Брынцалов напомнил, что срок действия программы продлён до 2025 года.

В Подмосковном регионе компенсация расходов на приобретение или строительство жилья составляет 30-35%. Для участия нужно соблюсти следующие условия: быть в возрасте до 35 лет; нуждаться в жилье (когда на человека приходится менее 9 кв. м.); проживать в Московской области с регистрацией по месту жительства; иметь доходы для оплаты 65% расчётной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Для получения субсидии на жильё нужно обратиться в местные органы власти.

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#игорь брынцалов
#мособлдума
#семьи
#жилище
#социальная поддержка
#московская область
#подмосковье
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Минобрнауки создаст базу генетической информации к 1 сентября 2025 года
Правительство РФ поручило Минобрнауки создать нацбазу генетической информации
16 февраля 2024, 20:50

Фото: iStock/Mongkolchon Akesin

Правительство РФ поручило Минобрнауки до 1 сентября 2025 года создать и ввести в эксплуатацию национальную базу генетической информации. Об этом сообщается в постановлении правительства.
Отмечается, что это постановление вступит в силу 1 сентября текущего года и будет действовать до 1 сентября 2025 года.

Целями системы являются обеспечение нацбезопасности, охраны жизни и здоровья россиян, суверенитета в области хранения и использования генетических данных, обмена информацией между федеральными органами власти и обладателями генетических данных в генно-инженерной деятельности.

В документе уточняется, что основными задачами этой базы станет хранение генетической информации, её паспортизация и классификация.

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#россия
#правительство
#минобрнауки
#база
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Мишонова предложила ввести в Подмосковье новую выплату для детей с особыми потребностями
16 февраля 2024, 20:35

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка

В Подмосковье может появиться новая выплата для детей, больных сахарным диабетом, фенилкетонурией и целиакией. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ксения Мишонова на заседании круглого стола в Доме правительства Московской области.
По данным подмосковного детского правозащитника, главная проблема детей с фенилкетонурией и целиакией – организация специального питания. Они нуждаются в пожизненной безбелковой и низкобелковой диете. А детям с сахарным диабетом трудно получить системы непрерывного контроля глюкозы в крови.
«Мы проанализировали обращения от родителей детей с этими заболеваниями и пришли к выводу, что их пищевые особенности не учитывают при организации питания в школах и детсадах. Нет также условий для замеров глюкозы и инъекций. Есть и жалобы на то, что дети с сахарным диабетом 1 типа из-за отсутствия прописки в Подмосковье не получают специальные системы непрерывного контроля глюкозы», – сообщила Мишонова.
По итогам круглого стола в Минздрав России направят запрос с просьбой разъяснить применение федерального законодательства в этой части и дать рекомендации по организации питания детей с этими заболеваниями. Пока эти вопросы не урегулированы на федеральном уровне, омбудсмен предложила действовать на областном.
«Родители пишут, что такие продукты сложно приобрести, и они очень дорого стоят. Просят помочь организовать для их детей выдачу специальной продуктовой корзины или предоставить материальную компенсацию. С такой же проблемой сталкиваются родители детей с целиакией. Не раз обсуждали этот вопрос с нашими депутатами. Мне видится, что выплата компенсации – самый приемлемый вариант решения проблемы», – отметила Мишонова.
Присутствующие на круглом столе депутаты Мособлдумы поддержали идею. В ближайшее время аппарат подмосковного детского уполномоченного направит соответствующее предложение региональным законодателям.

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#московская область
#подмосковье
#ксения мишонова
#дети
#питание
#омбудсмен
#правозащита
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Скончался один из самых известных в РФ фотографов Дмитрий Марков
16 февраля 2024, 20:29

Фото: iStock/jorgeantonio

Ушёл из жизни фотограф-документалист Дмитрий Марков, об этом сообщает «Псковская губерния» со ссылкой на его друзей.
Марков скончался на 42 году жизни. О причинах и обстоятельствах его смерти пока что ничего не сообщается.

«В 2016 году (Марков) стал первым российским участником и одним из 15 фотографов из 15 стран, которые участвовали в рекламной кампании iPhone 7 «Apple’s Taken on the iPhone», — рассказали о профессиональных достижениях фотографа-документалиста в СМИ.

Уточняется, что Марков был одним из самых известных фотографов в России. Его работы, хотя бы однажды, видел каждый житель нашей страны.

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#смерть
#фотография
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Российский беспилотник «Партизан» совершил первый полет
ФПИ: транспортный БПЛА «Партизан» осуществил первый полет
16 февраля 2024, 20:21

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Тяжёлый транспортный беспилотник сверхкороткого взлёта и посадки «Партизан» осуществил первый полёт. Об этом сообщил руководитель проекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Григорий Макеич.
Он подчеркнул, что испытания провели разработчики Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина. Полёт осуществлялся на высоте 200 метров и длился в течение 20 минут. Аппарат постепенно набирал скорость, сначала достигнув 50 километров в час, а затем – финальных 200.

Макеич отметил, что по результатам испытания было подтверждено улучшение посадочных характеристик, в сравнении с предыдущими модификациями этого беспилотного аппарата.

Генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев рассказал, что с помощью системы автоматического управления можно осуществлять полностью автономные грузоперевозки.

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#беспилотник
#россия
#полеты
#испытания
#вс рф
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Астроном Абунин: Не нужно переживать из-за магнитных бурь
16 февраля 2024, 20:06

Фото: istockphoto.com/magann

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артём Абунин назвал нормальным процесс солнечной активности.
Он добавил, что спад активности Солнца займёт около 4-5 лет, после чего мы практически забудем о геомагнитных бурях, поэтому учёный призвал не переживать по поводу этого вопроса.

«Среднестатистический человек проживает за свою жизнь где-то в районе 5 тыс. магнитных бурь. Поэтому не нужно переживать и как-то расстраиваться по этому поводу. Лучше радоваться, брать хорошие фотоаппараты и во время магнитных бурь идти ловить полярное сияние», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Абунин.

Ранее замдиректора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института им. Лебедева РАН Игорь Чашей заявлял, что вспышки на Солнце не оказали негативного влияния на нашу планету, поскольку космическая буря, вызванная им, обошла Землю стороной.

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#солнце
#человек
#космос
#земля
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В Госдуме предложили присваивать статус «Ребёнок СВО»
16 февраля 2024, 19:18

Фото: iStock/Irina_Geo

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила присваивать детям, пострадавшим в ходе спецоперации статус «Ребёнок СВО». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее обращение было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Останина подчеркнула, что необходима реакция на федеральном уровне на те лишения, с которыми столкнулись дети, проживающие в приграничных с Украиной регионах России.

Статус будет предполагать оказание мер поддержки пострадавшим несовершеннолетним.

Глава комитета напомнила, что ВСУ неоднократно наносили удары по российским регионам, в частности, по Белгородской и Курской областям. В результате получали ранения и погибали дети.

Так, 15 февраля в ходе обстрела Белгорода погиб грудной ребёнок, добавила Останина.

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#госдума
#дети
#сво
#пострадавшие
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