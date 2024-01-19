В России зафиксировали сокращение естественной убыли населения

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В России на 19,3% сократилась естественная убыль населения. Об этом следует из данных Росстата.
Отмечается, что в январе-ноябре прошлого года убыль населения уменьшилась на 19,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Она составила 438,3 тысячи человек, а годом ранее насчитывала 543,4 тысячи россиян.
Однако за этот период наблюдалось и сокращение рождаемости. Она составила 1 миллион 600,7 тысяч человек, понизившись на 3,0%. Согласно показателям 2022 года число родившихся в России достигло 1 миллиона 741,2 тысяч человек.
Ранее Росстат сообщал, что ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году должна составить 84,5 года. Также в организации добавили, что в 2024 году продолжительность жизни россиян оценивается в 73,1 года.
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Однако за этот период наблюдалось и сокращение рождаемости. Она составила 1 миллион 600,7 тысяч человек, понизившись на 3,0%. Согласно показателям 2022 года число родившихся в России достигло 1 миллиона 741,2 тысяч человек.
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Анастасия Чинкова